Eurokomisia podpísala tretiu dohodu s Pfizer/BioNTech o vakcínach

Brusel 20. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok podpísala v poradí už tretiu zmluvu s farmaceutickými spoločnosťami BioNTech a Pfizer. Zabezpečí tým pre všetky členské štáty EÚ dodatočných 1,8 miliardy dávok vakcín proti COVID-19 v období od konca roka 2021 do roku 2023.



Nová zmluva umožní nákup 900 miliónov dávok súčasnej vakcíny, ako aj vakcíny prispôsobenej na nové varianty vírusu s opciou na nákup ďalších 900 miliónov dávok.



Podľa podmienok zmluvy musí byť vakcína vyrobená v EÚ a jej hlavné zložky musia byť takisto získané v Únii. Okrem toho sa v zmluve stanovuje, že od začiatku dodávok v roku 2022 bude ich prísun do EÚ zaručený a zabezpečia sa včasné dodávky vakcín. Posilnila sa tiež možnosť členských štátov ďalej predávať alebo darovať svoje národné dávky krajinám v núdzi mimo EÚ alebo chudobnejším krajinám sveta prostredníctvom nástroja COVAX.



Komisia spresnila, že nová zmluva posilní kapacitu EÚ na výrobu vakcíny a umožní tak zásobovanie iných trhov na celom svete.



"Zmluva je podpísaná a nadobudla platnosť. To je výborná správa pre naše dlhodobé úsilie chrániť európskych občanov pred vírusom a jeho variantmi. Potenciálne zmluvy s inými výrobcami sa budú riadiť rovnakým modelom, ktorý je prínosný pre všetkých," uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá.



Podľa slov eurokomisárky pre zdravie a bezpečnosť potravín Stelly Kyriakidesovej sa EÚ snaží mať pred vírusom "náskok", čo znamená zabezpečiť dostatok prispôsobených vakcín, ktoré ľudí ochránia aj pred hrozbou nových variantov vírusu, a tiež dávky potrebné na preočkovanie, ktoré pomôžu predĺžiť imunitu.



Štvrtková zmluva s koncernom Pfizer/BioNTech nadväzuje na široké portfólio vakcín, ktoré sa budú vyrábať v Európe, vrátane už podpísaných zmlúv so spoločnosťami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Curevac a Moderna.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)