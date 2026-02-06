< sekcia Zahraničie
Eurokomisia podporila Španielsko po kritike od zakladateľa Telegramu
Durov sa v kritike španielskej iniciatívy pridal k americkému miliardárovi a majiteľovi siete X Elonovi Muskovi.
Autor TASR
Brusel 6. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok podporila Španielsko v jeho plánoch obmedziť prístup na sociálne siete pre mladistvých do 16 rokov. Reagovala na kritiku zakladateľa platformy Telegram Pavla Durova, ktorý španielskeho premiéra Pedra Sáncheza obvinil z ohrozovania slobody na internete. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Sociálne siete budú musieť v Španielsku podľa návrhu zaviesť systémy na overovanie veku. „Stojíme za členskými štátmi, ktoré sa snažia prinútiť online platformy k zodpovednosti. Toto je aj pre EK najvyššou prioritou,“ uviedol hovorca EK Thomas Regnier. Hoci sociálne siete prinášajú množstvo výhod, je nevyhnutné zmierňovať riziká, ktoré s nimi súvisia, zdôraznil.
Durov sa v kritike španielskej iniciatívy pridal k americkému miliardárovi a majiteľovi siete X Elonovi Muskovi. Varoval pred podľa neho nebezpečnými reguláciami, ktoré by mohli ohroziť slobodu na internete. Musk zašiel ešte ďalej, keď Sáncheza označil za „skutočného fašistického totalitára“.
Španielsky premiér kritiku odmietol. „Chceme technológiu, ktorá normalizuje a zvyšuje podvod? Ktorá mení súkromie na komoditu?... Odpoveď musí byť jasné nie a my neustúpime,“ vyhlásil.
Diskusia v Španielsku prebieha v rámci širšej európskej debaty o ochrane maloletých v online prostredí. Francúzske Národné zhromaždenie minulý mesiac schválilo návrh zákona, ktorý zakazuje používanie sociálnych sietí osobám mladším ako 15 rokov. Návrh zákona musí ešte potvrdiť Senát.
EK zvažuje možnosť obmedzenia pre mladistvých v rámci celej EÚ, no pred prijatím rozhodnutia chce poznať stanovisko expertného panelu, ktorý je v súčasnosti vo fáze zostavovania. Na zavedenie jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete v EÚ vyzvali nedávno aj europoslanci.
Regnier pripomenul, že Únia už dnes disponuje nástrojmi na reguláciu digitálneho priestoru prostredníctvom Nariadenia o digitálnych službách (DSA), ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť online prostredia v EÚ.
Sociálne siete budú musieť v Španielsku podľa návrhu zaviesť systémy na overovanie veku. „Stojíme za členskými štátmi, ktoré sa snažia prinútiť online platformy k zodpovednosti. Toto je aj pre EK najvyššou prioritou,“ uviedol hovorca EK Thomas Regnier. Hoci sociálne siete prinášajú množstvo výhod, je nevyhnutné zmierňovať riziká, ktoré s nimi súvisia, zdôraznil.
Durov sa v kritike španielskej iniciatívy pridal k americkému miliardárovi a majiteľovi siete X Elonovi Muskovi. Varoval pred podľa neho nebezpečnými reguláciami, ktoré by mohli ohroziť slobodu na internete. Musk zašiel ešte ďalej, keď Sáncheza označil za „skutočného fašistického totalitára“.
Španielsky premiér kritiku odmietol. „Chceme technológiu, ktorá normalizuje a zvyšuje podvod? Ktorá mení súkromie na komoditu?... Odpoveď musí byť jasné nie a my neustúpime,“ vyhlásil.
Diskusia v Španielsku prebieha v rámci širšej európskej debaty o ochrane maloletých v online prostredí. Francúzske Národné zhromaždenie minulý mesiac schválilo návrh zákona, ktorý zakazuje používanie sociálnych sietí osobám mladším ako 15 rokov. Návrh zákona musí ešte potvrdiť Senát.
EK zvažuje možnosť obmedzenia pre mladistvých v rámci celej EÚ, no pred prijatím rozhodnutia chce poznať stanovisko expertného panelu, ktorý je v súčasnosti vo fáze zostavovania. Na zavedenie jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete v EÚ vyzvali nedávno aj europoslanci.
Regnier pripomenul, že Únia už dnes disponuje nástrojmi na reguláciu digitálneho priestoru prostredníctvom Nariadenia o digitálnych službách (DSA), ktorého cieľom je zvýšiť bezpečnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť online prostredia v EÚ.