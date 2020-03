Eurokomisia pomáha pri leteckých návratov občanov EÚ z tretích krajín

Brusel 23. marca (TASR) - Európska komisia (EK) pomáha členským štátom EÚ pri repatriácii ich občanov, ktorí v dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu uviazli v zahraničí.



Prostredníctvom Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany sa viacerým členským krajinám v posledných dňoch podarilo dostať domov nielen svojich občanov, ale aj občanov iných členských krajín Únie. Uvádza sa to v pondelkovom vyhlásení EK.



Belgicko uplynulý víkend priviezlo z Tuniska 223 občanov EÚ. Nemecko pokračuje v organizovaní leteckých spojov s cieľom priviesť späť občanov EÚ z Egypta, Maroka, Tuniska, Filipín, Argentíny a Dominikánskej republiky. Lotyšské lietadlá prinesú domov občanov EÚ z Gruzínska, zatiaľ čo Litva bude repatriovať Európanov z Indonézie.



Česká republika oznámila, že zorganizuje repatriačné lety z Egypta, Vietnamu a Filipín, Poľsko sa postará o návrat do Európy občanov EÚ z Čadu, Sudánu, Nepálu a Maldív. Pomocnú ruku podá aj Spojené kráľovstvo, ktoré okrem britských občanov privezie z Peru aj štátnych príslušníkov krajín EÚ.



Eurokomisia sa podieľa na všetkých nákladoch na lety do výšky 75 percent.



Vďaka tomuto mechanizmu sa od začiatku prepuknutia nákazy novým koronavírusom podarilo dostať domov 1381 občanov EÚ. Išlo o lety z čínskeho Wu-chanu, kde epidémia pôvodne prepukla, ale aj z Japonska, Oaklandu v USA, či Maroka a Tuniska.



Za úsilím o repatriáciu občanov EÚ zo zahraničia stoja šéf európskej diplomacie Josep Borrell, eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič, Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) a Koordinačné centrum pre núdzové reakcie (ERCC).



Spravodajca TASR Jaromír Novak