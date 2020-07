Eurokomisia ponúka občanom EÚ prepracovaný portál Vyjadrite svoj názor

Brusel 6. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že od piatka (4. 7.) funguje prepracovaná verzia portálu "Vyjadrite svoj názor". Ide o internetovú platformu, ktorá vyzýva občanov, ale aj podniky a mimovládne organizácie v EÚ, aby sa podelili o svoje názory na iniciatívy EK v kľúčových fázach legislatívneho procesu.



Nová verzia internetového portálu by mala ešte viac zlepšiť konzultácie a komunikáciu EK s verejnosťou a zvýšiť transparentnosť. Cieľom je zlepšiť kvalitu tvorby politiky EÚ vďaka príspevkom všetkých zainteresovaných strán.



Vďaka novej verzii portálu a zlepšeným funkciám vyhľadávania môže široká verejnosť ľahšie nájsť tú iniciatívu eurokomisie, o ktorú má najväčší záujem, a vyjadriť sa k plánom alebo posúdeniam vplyvu pripravovaných právnych predpisov.



Podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič, ktorý má na starosti lepšiu právnu reguláciu v legislatívnom procese EÚ, uviedol, že eurokomisia chce povzbudiť všetky zainteresované strany a občanov. Dodal, že dokonca aj tí, ktorí nemajú hlboké znalosti o tvorbe politík EÚ, môžu prostredníctvom nového portálu prispieť k legislatívnym iniciatívam - pred ich prijatím, ale aj po ich prijatí komisiou. "Je to ďalší zásadný spôsob, ako zabezpečiť, aby naše právne predpisy spĺňali najvyššie normy kvality," opísal situáciu Šefčovič.



Program EK pre lepšiu právnu reguláciu funguje od roku 2015 a jeho cieľom je zlepšiť tvorbu politiky a zjednodušiť právne predpisy. Súčasťou tohto programu sú aj verejné konzultácie s občanmi a zainteresovanými stranami. Program lepšej právnej regulácie funguje aj prostredníctvom informačných nástrojov, ako je portál Vyjadrite svoj názor, cez ktorý jednotlivci a organizácie poskytujú spätnú väzbu a môžu sa zúčastniť aj na 12-týždňových verejných konzultáciách o pripravovaných legislatívnych iniciatívach alebo na hodnoteniach vykonávania existujúcich právnych opatrení EÚ.



V rokoch 2015 až 2018 EK uskutočnila 454 verejných konzultácií. Priemerný počet príspevkov vzrástol zo 461 príspevkov v roku 2015 na 2091 príspevkov v roku 2018. Všetky verejné konzultácie boli v roku 2018 k dispozícii aspoň v dvoch jazykoch a 71 percent bolo preložených do všetkých úradných jazykov (okrem írčiny). Respondenti môžu na ne odpovedať v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ.









spravodajca TASR Jaromír Novak