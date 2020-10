Eurokomisia posilňuje opatrenia proti koronavírusu v celej EÚ

Brusel 28. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v stredu ďalší súbor opatrení, ktoré majú pomôcť obmedziť šírenie nového koronavírusu, zachrániť ľudské životy a posilniť odolnosť vnútorného trhu Európskej únie.



Cieľom nových opatrení je rozšíriť cielené testovanie, posilniť sledovanie kontaktov nakazených osôb, zlepšiť prípravu na očkovacie kampane, zaistiť prístup k základným zdravotníckym potrebám a zároveň zachovať voľný pohyb tovarov a jednotný trh a bezpečné cestovanie.



Opatrenia Európskej komisie predchádzajú štvrtkovému mimoriadnemu videosummitu lídrov EÚ, ktorý bude zameraný na spoločnú koordináciu európskych krajín proti pandémii ochorenia COVID-19.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti upozornila, že situácia ohľadom COVID-19 je veľmi vážna a EÚ ako celok musí zintenzívniť svoje úsilie, čo znamená aj úzku spoluprácu medzi členskými štátmi. Podľa jej slov nové opatrenia znamenajú lepší prístup k rýchlemu testovaniu a prípravu očkovacích kampaní a uľahčenie bezpečného cestovania pre Európanov.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová doplnila, že EK v novembri predstaví prvé kroky k vytvoreniu Európskej zdravotníckej únie. "Nárast infekcií COVID-19 v celej Európe je alarmujúci. Sú potrebné okamžité kroky na ochranu životov a obživy, na zmiernenie tlaku na systémy zdravotnej starostlivosti a na kontrolu šírenia vírusu," uviedla v správe pre médiá. Podľa nej členské štáty musia zlepšiť vzájomné zdieľanie údajov, lebo systém dohľadu EÚ je len taký silný, ako je jeho najslabší článok.



Oznámenie EK stanovuje nasledovné kroky:



- zlepšenie toku informácií o epidemiologických údajoch, ako aj o testovaní, sledovaní kontaktov a dohľade nad verejným zdravím;



- zavedenie účinnejšieho a rýchleho testovania, vrátene rýchlych antigénových testov, čo je rozhodujúce pri spomalení šírenia koronavírusu;



- plné využitie mobilných aplikácií na sledovanie kontaktov infikovaných osôb a cezhraničné varovanie;



- účinné očkovanie, čo znamená rýchlu distribúciu bezpečných vakcín do všetkých členských krajín;



- efektívna komunikácia s občanmi, od ktorej do veľkej miery závisí dodržiavania zdravotných odporúčaní zo strany verejnosti;



- zabezpečenie základných zásob liekov, zdravotníckeho materiálu a vybavenia - EK dočasne pozastavila clá a DPH na dovoz lekárskeho vybavenia z krajín mimo EÚ;



- uľahčenie bezpečného cestovania pre občanov EÚ na základe spoločného a koordinovaného prístupu členských krajín k obmedzeniam voľného pohybu - mali by sa zrušiť všetky zostávajúce opatrenia na kontrolu vnútorných schengenských hraníc súvisiace s COVID-19;



- rozšírenie takzvaných zelených pruhov na hraniciach, ktoré uľahčujú cezhraničnú nákladnú dopravu aj na vodnú a železničnú prepravu a leteckú prepravu nákladov.





Spravodajca TASR Jaromír Novak