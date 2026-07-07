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Eurokomisia posudzuje legislatívne zmeny súvisiace s agrodotáciami
V správe o právnom štáte sa opakovane uvádzalo, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie, uviedol eurokomisár.
Autor TASR
Bratislava/Brusel 7. júla (TASR) - Európska komisia v súčasnosti posudzuje legislatívne zmeny na Slovensku súvisiace s poskytovaním dotácií v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. EK to uviedla vo vyhlásení, v ktorom reagovala na otázky českého europoslanca Tomáša Zdechovského týkajúce sa údajnej systémovej korupcie v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Komisia opätovne upozornila na to, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie. Informuje o tom TASR.
„Členské štáty sú povinné dodržiavať právne predpisy EÚ vrátane ustanovení o riešení konfliktu záujmov. Komisia ako strážkyňa zmlúv monitoruje situáciu a v prípade nedostatočného riešenia konfliktov záujmov môže prijať primerané opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ,“ uvádza sa v odpovedi komisára pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophea Hansena.
Pripomenul, že Európska komisia už v roku 2020 zistila, že riadiaci a kontrolný systém PPA vykazuje závažné nedostatky, čo viedlo k finančnej oprave vo výške 28 miliónov eur. O rok neskôr PPA prijala akčný plán na vytvorenie právneho rámca, metodík a nástrojov, ktoré sú potrebné na identifikáciu a riešenie možného konfliktu záujmov týkajúceho sa zamestnancov agentúry.
Brusel podľa Hansena tieto záležitosti monitoruje v rámci prebiehajúcich auditov, v ktorých posudzuje aj súlad PPA s akreditačnými kritériami, a situáciu na Slovensko posudzuje aj prostredníctvom výročnej správy o právnom štáte.
„V správe o právnom štáte sa opakovane uvádzalo, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie,“ uviedol eurokomisár s tým, že hneď ako sa EK dozvie o akomkoľvek podozrení z podvodu, korupcie alebo inej nezákonnej činnosti, ktorá má vplyv na rozpočet EÚ, informuje o tom Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) i Európsku prokuratúru (EPPO).
„Členské štáty sú povinné dodržiavať právne predpisy EÚ vrátane ustanovení o riešení konfliktu záujmov. Komisia ako strážkyňa zmlúv monitoruje situáciu a v prípade nedostatočného riešenia konfliktov záujmov môže prijať primerané opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ,“ uvádza sa v odpovedi komisára pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo Christophea Hansena.
Pripomenul, že Európska komisia už v roku 2020 zistila, že riadiaci a kontrolný systém PPA vykazuje závažné nedostatky, čo viedlo k finančnej oprave vo výške 28 miliónov eur. O rok neskôr PPA prijala akčný plán na vytvorenie právneho rámca, metodík a nástrojov, ktoré sú potrebné na identifikáciu a riešenie možného konfliktu záujmov týkajúceho sa zamestnancov agentúry.
Brusel podľa Hansena tieto záležitosti monitoruje v rámci prebiehajúcich auditov, v ktorých posudzuje aj súlad PPA s akreditačnými kritériami, a situáciu na Slovensko posudzuje aj prostredníctvom výročnej správy o právnom štáte.
„V správe o právnom štáte sa opakovane uvádzalo, že poľnohospodárstvo patrí na Slovensku medzi oblasti s vysokým rizikom korupcie,“ uviedol eurokomisár s tým, že hneď ako sa EK dozvie o akomkoľvek podozrení z podvodu, korupcie alebo inej nezákonnej činnosti, ktorá má vplyv na rozpočet EÚ, informuje o tom Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) i Európsku prokuratúru (EPPO).