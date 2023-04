Eurokomisia potvrdila bezvízový styk pre občanov Kosova

Brusel/Štrasburg 20. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že bezvízový styk pre držiteľov kosovského pasu sa stane realitou najneskôr od 1. januára 2024. Oznámenie eurokomisie prichádza dva dni potom, čo poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu schválil dohodu o bezvízovom režime pri krátkodobých pobytoch pre občanov Kosova, informuje spravodajca TASR.



Exekutíva EÚ spresnila, že po dohode medzi europarlamentom a Radou EÚ, ktorá sa týkala pôvodného návrhu eurokomisie, budú môcť držitelia pasov z Kosova cestovať do EÚ bez víz na maximálne 90 dní v akomkoľvek 180-dňovom období.



Komisia už v roku 2016 navrhla EP a Rade EÚ udeliť obyvateľom Kosova bezvízový styk a podľa jej posudkov Kosovo spĺňalo všetky požiadavky pre liberalizáciu vízového režimu od roku 2018.



Podľa správy EK bezvízový styk prináša kľúčové výhody pre občanov na oboch stranách a posilňuje vzťahy EÚ s Kosovom. K tomuto kroku bolo možné pristúpiť potom ako Kosovo splnilo všetky požadované kritériá.



Vďaka tomuto kroku budú mať už všetci partneri zo západného Balkánu bezvízový prístup do EÚ upozornil v rozhovore pre TASR slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (mimoparlamentná strana Demokrati), ktorý je stálym spravodajcom Európskeho parlamentu pre Srbsko.



"Slovensko dlhodobo podporuje európsku budúcnosť pre všetkých na západnom Balkáne, aj keď neuznáva Kosovo. Ľudia v Kosove však žijú v súčasnosti v jedinej časti západného Balkánu, ktorá nemá bezvízový styk pri krátkodobých pobytoch v Schengenskom priestore. Táto zmena umožní všetkým obyvateľom Kosova vrátane tamojších Srbov cestovať krátkodobo do Schengenského priestoru bez víz," opísal situáciu Bilčík.



Podľa jeho slov treba tento krok vnímať ako súčasť širších snáh o podporu európskych slobôd a európskej integrácie ľudí na západnom Balkáne.









(spravodajca TASR Jaromír Novak)