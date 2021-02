Eurokomisia potvrdila, že Moderna vo februári dodá do EÚ menej vakcín

Brusel 16. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok potvrdila, že farmaceutická spoločnosť Moderna dodá vo februári do Európskej únie menej dávok vakcíny proti COVID-19, ako sa pôvodne očakávalo, avšak v marci sa tempo dodávok vráti na normálne hodnoty.



Tieto informácie pre médiá potvrdila hovorkyňa EK Vivian Loonelová.



"Boli sme informovaní o určitom oneskorení dodávok, čo však bude vykompenzované v priebehu marca," opísala hovorkyňa situáciu bez spresnenia, o aký veľký počet oneskorených dávok vakcín pôjde.



Ide v poradí už o tretie prerušenie dodávok vakcín proti COVID-19 na trh EÚ po tom, ako v januári najskôr konzorcium Pfizer/BioNTech dočasne znížilo počet dodávaných vakcín a neskôr spoločnosť AstraZeneca oznámila, že v prvom štvrťroku 2021 dodá Únii len 40 miliónov dávok vakcín, čo je zníženie pôvodne dohodnutého množstva o takmer polovicu.



Európska komisia, ktorá v mene členských štátov EÚ rokovala o uzavretí zmlúv s výrobcami vakcín, zatiaľ nezverejnila harmonogram dodávok vakcín dohodnutý v týchto zmluvách, oznámila iba celkový počet dávok - 18 milión dávok v januári, 33 miliónov vo februári a 55 miliónov v marci.



Farmaceutické spoločnosti by v druhom štvrťroku 2021 mali dodať 300 miliónov očkovacích dávok, čo by sa podľa stanoviska EK mohlo ešte zvýšiť, ak dovtedy bude povolená v EÚ aj jednodávková vakcína od firmy Johnson & Johnson.