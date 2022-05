Eurokomisia poukázala na medzery v investíciách do obrany EÚ

Záchranári pracujú na mieste bytovky zničenej ruským ostreľovaním v Bachmute na Ukrajine 18. mája 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 18. mája (TASR) - Európska komisia (EK) a šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v stredu v Bruseli predložili analýzu medzier v investíciách do európskej obrany a navrhli ďalšie opatrenia a kroky potrebné na posilnenie európskej obrannej priemyselnej a technologickej základne. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.Cieľom analýzy je pomôcť členským štátom eurobloku investovať spoločne do obrany, lepšie aa vybudovať silnejšiu Európu v oblasti obrany. Zameriava sa na spoločné nákupy vojenskej techniky, strategické obranné programovanie a podporu európskej priemyselnej základne, vrátane posilnenia európskeho obranného výskumu a vývoja a posilnenia Európskeho obranného fondu (EDF).Iniciatívy EÚ na podporu spolupráce v oblasti obrany majú zároveň zaistiť spravodlivejšie rozdelenie záťaže v rámci transatlantickej vojenskej spolupráce a efektívnejšie európske príspevky v rámci NATO.Na základe analýzy medzier v investíciách do obrany, ktorú vykonala Európska obranná agentúra, EK upozornila na tri hlavné nedostatky: výdavky na obranu, medzery v obrannom priemysle a medzery v obranných spôsobilostiach.V dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu členské štáty EÚ už oznámili zvýšenie výdavkov na obranu v nadchádzajúcich rokoch o ďalších takmer 200 miliárd eur. Tento vývoj prichádza po rokoch znižovania investícií do obrany - od roku 1999 do roku 2021 sa kombinované výdavky EÚ na obranu zvýšili o 20 percent v porovnaní so 66 percentami v prípade USA, 292 percentami v prípade Ruska a 592 percentami v prípade Číny. EK upozornila, že bez koordinovaného prístupu hrozí zvýšenie výdavkov, čo povedie k ďalšej fragmentácii investícií.Nedostatky obranného priemyslu sa prejavujú v tom, že dopyt je roztrieštený, priemysel zostáva štruktúrovaný podľa národných hraníc, najmä mimo sektoru letectva a rakiet. Niektoré kľúčové obranné zariadenia sú závislé od zahraničia a európska obranná priemyselná a technologická základňa pre ne neponúka domáce riešenia.Pri nedostatkoch v spôsobilostiach boli zdôraznené tri priority: doplnenie zásob, nahradenie starých zbraňových systémov zo sovietskej éry a posilnenie systémov protivzdušnej a protiraketovej obrany. EK navrhuje pracovať aj na množstve špecifických strategických strednodobých až dlhodobých spôsobilostí v oblasti vzdušnej, pozemnej, námornej, vesmírnej a kybernetickej obrany.S cieľom podporiť odstránenie uvedených nedostatkov EK a Borrell stanovili súbor opatrení určených na posilnenie európskeho obranného dopytu prostredníctvom spoločného obstarávania a na posilnenie ponuky prostredníctvom opatrení zameraných na podporu domácich priemyselných výrobných kapacít.V krátkodobom časovom horizonte bude zriadená pracovná skupina pre spoločné obstarávanie v oblasti obrany, ktorá bude spolupracovať s členskými štátmi na koordinácii a odstraňovaní konfliktov medzi ich krátkodobými potrebami obstarávania. EK chce vyčleniť 500 miliónov eur z rozpočtu EÚ počas dvoch rokov, aby podnietila členské štáty riešiť potreby obrany spoločne.EK v priebehu tohto roka predloží nariadenie o Európskom programe obranných investícií (EDIP) a stanoví podmienky pre členské štáty na vytvorenie európskych konzorcií obranných spôsobilostí (EDCC). Zároveň navrhne postupný posun smerom k spoločnému obrannému plánovaniu EÚ a obstarávaniu, čo umožní lepšie definovať priority a spôsobilostí, na ktoré sa treba zamerať.EK tiež pripraví akčný plán na posilnenie kapacity európskeho obranného priemyslu čo sa týka aj jeho prístupu ku kritickým surovinám.