Eurokomisia povolila opatrenia proti hrozbám zneužívania migrácie

Brusel 11. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala komuniké, ktorého cieľom je podporiť členské štáty v boji proti hybridným hrozbám vyplývajúcim z využívania migrácie ako zbrane zo strany Ruska a Bieloruska. Informuje o tom spravodajca TASR.



Komisia upozornila, že pretrvávajúca povaha hybridných hrozieb na východnej hranici EÚ zo strany Ruska a Bieloruska predstavuje pre EÚ nové výzvy. Na zaručenie bezpečnosti a územnej celistvosti musia byť členské štáty susediace s oboma štátmi schopné konať rázne, čo si vyžaduje lepšiu reakciu EÚ pri plnom rešpektovaní práva EÚ a medzinárodného práva.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá uviedla, že Únia uskutočnila ďalší rozhodujúci krok na podporu členských štátov, ktoré sú "v prvej línii" v boji proti hybridným hrozbám vyplývajúcim zo zneužívania migrácie zo strany Ruska a Bieloruska. Dodala, že Fínsko so svojou 1340-kilometrovou hranicou s Ruskom čelí ťažkej výzve zaručiť bezpečnosť Únie.



"Dnes týmto krajinám ponúkame ďalšiu podporu vrátane ďalších 170 miliónov eur na modernizáciu elektronického sledovania, zlepšenie telekomunikačných sietí, nasadenie mobilných detekčných zariadení a proti prenikaniu dronov," uviedla šéfka eurokomisie.



Komisia podľa nej podporuje členské štáty, aby zabránili Rusku a Bielorusku používať európske hodnoty vrátane práva na azyl proti záujmom EÚ.



EÚ už podnikla niekoľko krokov na boj proti využívaniu migrantov zo strany Bieloruska v Lotyšsku, Litve a Poľsku v roku 2021 a zo strany Ruska na hraniciach s Fínskom. Na zlepšenie dozoru na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom eurokomisia vyčlenila finančné prostriedky vo výške 170 miliónov eur. Z tejto sumy Estónsko získa 19,4 milióna eur, Fínsko 50 miliónov, Lotyšsko 17 miliónov, Litva 15,4 milióna, Poľsko 52 miliónov a Nórsko, ktoré je ako nečlen EÚ súčasťou schengenu, 16,4 miliónov eur.



Vyčlenené financie pôjdu na modernizáciu elektronických monitorovacích zariadení, zlepšenie telekomunikačných sietí, nasadenie mobilných detekčných zariadení a zariadení proti dronom.



Členské štáty sú povinné chrániť vonkajšie hranice EÚ, zároveň musia rešpektovať zásadu zákazu vyhostenia alebo vrátenia utečencov. Avšak vzhľadom na pretrvávanie ohrozenia bezpečnosti EÚ na vonkajších hraniciach s Ruskom a Bieloruskom členské štáty môžu prijímať výnimočné opatrenia, aj také, ktoré môžu spôsobiť zásahy do základných práv, ako je právo na azyl.



Stredajšie komuniké EK načrtáva podmienky pre takéto opatrenia, ktoré musia byť primerané, obmedzené na to, čo je nevyhnutne potrebné, a dočasné.