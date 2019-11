Eurokomisia povolila uviesť vakcínu Ervebo proti ebole na európsky trh

Brusel 12. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok rozhodla o udelení licencie pre spoločnosť Merck Sharp & Dohme B.V. na uvedenie vakcíny proti ebole na európsky trh. Očkovacia látka s názvom Ervebo sa vyvíjala od vypuknutia epidémie eboly v západnej Afrike v roku 2014.



EK pripomenula, že vakcína Ervebo sa používa ako súčasť osobitného protokolu na ochranu ľudí vystavených riziku infekcie — zdravotníckeho personálu alebo ľudí, ktorí prišli do styku s infikovanými osobami.



Rozhodnutie EK vychádza z odporúčania Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktorá vyhodnotila prínosy a riziká uvedenej očkovacej látky. K pozitívnemu rozhodnutiu exekutívy EÚ prispelo aj klinické odskúšanie druhého režimu očkovania proti ebole (Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo), ktoré v súčasnosti prebieha v Konžskej demokratickej republike aj s podporou výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020.



Eurokomisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis v tejto súvislosti uviedol, že čo najrýchlejšie vyvinutie vakcíny proti vírusu ebola bolo prioritou medzinárodného spoločenstva od chvíle, keď ebola pred piatimi rokmi zasiahla západnú Afriku. "Dnešné rozhodnutie je míľnikom vpred pri záchrane životov v Afrike aj mimo nej," povedal Andriukaitis.



Klinický vývoj vakcíny Ervebo sa začal už počas prepuknutia epidémie v západnej Afrike pred piatimi rokmi, pričom išlo o širšiu medzinárodnú spoluprácu, do ktorej boli zapojené aj národné zdravotné ústavy a ministerstvá zdravotníctva zo Sierry Leone, Libérie a Guiney, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Nórsky inštitút verejného zdravia či organizácia Lekári bez hraníc.



Vývoj uvedenej očkovacej látky bol podporený dvoma projektmi prostredníctvom Iniciatívy pre inovačné lieky (IMI) financovanými z výskumného a inovačného programu EÚ Horizont 2020.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)