Eurokomisia predloží návrh k využitiu ruských aktív na obnovu Ukrajiny

Londýn 22. júna (TASR) - Európska komisia v najbližších týždňoch predloží návrh, ktorý by umožnil využitie zmrazených ruských aktív na financovanie obnovy vojnou zničenej Ukrajiny. Na konferencii o rekonštrukcii Ukrajiny v Londýne to v stredu uviedla šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová. Účastníci konferencie v stredu prisľúbili Kyjevu nevojenskú pomoc vo výške niekoľkých miliárd dolárov.



Podľa predsedníčky Európskej komisie (EK) by mal byť tento návrh predložený ešte pred letnými prázdninami. Podľa nej je využitie zmrazeného majetku ruského štátu na povojnovú obnovu Ukrajiny legitímne, pretože voči vinníkovi takmer 16 mesiacov trvajúcej vojny "musí byť vyvodená zodpovednosť", informuje agentúra DPA.



V podobnom zmysle sa v stredu vyjadril aj britský minister zahraničných vecí James Cleverly. Vláda Spojeného kráľovstva podľa neho "preskúma všetky legálne možnosti - doma aj na medzinárodnej scéne" - v záujme toho, aby Rusko muselo zaplatiť za deštrukciu, ktorú spôsobilo a stále spôsobuje na Ukrajine.



Ruský veľvyslanec v Londýne Andrej Kelin v stredajšom rozhovore pre britskú televíziu Sky News označil tieto snahy za nezákonné s tým, že by išlo o krádež ruských financií. Británia a ďalšie západné krajiny podľa Sky News by chceli na obnovu Ukrajiny použiť zmrazené ruské aktíva v celkovej hodnote približne 350 miliárd dolárov.



Na dvojdňovej konferencii venovanej obnove Ukrajiny sa v stredu a vo štvrtok zúčastňujú v Londýne delegáti z viac než 60 krajín sveta.



V prvý deň podujatia spojenci prisľúbili Ukrajine pomoc nevojenského charakteru v hodnote niekoľkých miliárd dolárov, ktorá bude venovaná na rekonštrukciu infraštruktúry, boj proti korupcii či na podporu snáh Kyjeva o vstup do EÚ. Účastníci tiež vyzvali veľké súkromné spoločnosti, aby investovali na Ukrajine a zapojili sa tak do obnovy ukrajinskej ekonomiky, informuje agentúra AP.



Svetová banka zatiaľ odhaduje celkové náklady na rekonštrukciu Ukrajiny na približne 411 miliárd dolárov. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ však v stredu na londýnskej konferencii upozornil na to, že Rusko ďalším pokračovaním svojej agresie "každý deň spôsobuje Ukrajine nové straty".