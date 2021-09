EK predložila konkrétny plán digitálnej transformácie EÚ do roku 2030

Na archívnej snímke eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton. Foto: TASR/AP

Brusel 15, septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla konkrétny plán na dosiahnutie digitálnej transformácie európskej spoločnosti a ekonomiky do roku 2030, nazvaný "Cesta k digitálnemu desaťročiu".Plán digitálnej dekády má premeniť digitálne ambície EÚ do roku 2030 na konkrétne kroky. Bude slúžiť pri plnení cieľov digitálneho desaťročia na úrovni Únie v oblasti digitálnych zručností a infraštruktúry, digitalizácie obchodných modelov a verejných služieb ako riadiaci rámec a bude sa zakladať na ročnom mechanizme spolupráce s členskými štátmi.Jeho cieľom je identifikovať a realizovať digitálne projekty veľkého rozsahu, do ktorých sa zapoja EK a členské štáty EÚ.Komisia uviedla, že koronakríza podčiarkla ústrednú úlohu, ktorú digitálne technológie zohrávajú pri budovaní udržateľnej budúcnosti, a odhalila priepasť medzi digitálne vybavenými podnikmi a firmami, ktoré digitálne riešenia ešte len zavádzajú. Upozornila tiež na rozdiely medzi mestskými, vidieckymi a odľahlými oblasťami s dobrým pripojením.Digitalizácia podľa EK ponúka množstvo nových príležitostí na európskom trhu, kde v roku 2020 zostalo neobsadených viac ako 500.000 voľných pracovných miest pre dátových expertov a odborníkov na kybernetickú bezpečnosť.V súlade s európskymi hodnotami by cesta k digitálnemu desaťročiu mala posilniť vedúce postavenie EÚ v digitálnej oblasti a podporovať udržateľnú digitálnu politiku, ktorá posilní postavenie občanov a podnikov.Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol, že EÚ je odhodlaná stať sa lídrom svetových technologických pretekov.opísal situáciu v správe pre médiá.EK upozornila, že digitálny pokrok v členských štátoch je veľmi nevyrovnaný a z trendov vyplýva, že krajiny, ktoré napredovali pomalým tempom pred piatimi rokmi, napredujú pomaly aj dnes. Vďaka novej ceste k digitálnemu desaťročiu dôjde k štruktúrovanej spolupráci na spoločnom dosahovaní dohodnutých cieľov s ohľadom na rôzne východiskové pozície medzi členskými štátmi.Komisia navrhla, že sa zapojí do každoročného mechanizmu spolupráce s členskými štátmi, ktorý predpokladá systém monitorovania pokroku založený na prísnejšom indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI), čo Európe umožní rýchlo sa priblížiť k dosiahnutiu cieľov digitálneho desaťročia.Každý rok EK predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ správu o stave digitálneho desaťročia s cieľom porovnať reálne dosiahnuté výsledky v oblasti digitalizácie a vypracovať cielené odporúčania pre členské štáty na dosiahnutie stanovených cieľov do roku 2030 s ohľadom na vnútroštátne okolnosti. Komisia tieto ciele v roku 2026 preskúma, aby zohľadnila technologický, hospodársky a spoločenský vývoj.