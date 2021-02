Eurokomisia predložila novú stratégiu adaptácie na klimatické zmeny

Brusel 24. februára (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v stredu novú stratégiu adaptácie na zmenu klímy, v ktorej vytýčila smerovanie príprav na nevyhnutné dôsledky klimatických zmien.



Komisia upozornila, že EÚ robí všetko, čo je v jej silách, aby zmiernila zmeny klímy, a to na svojom území ako aj na medzinárodnej scéne. Zmeny klímy si na celom svete vyberajú svoju daň – či v podobe smrteľných vĺn horúčav, ničivého sucha, alebo hynúcich lesov a erodovaného pobrežia v dôsledku stúpajúcej hladiny morí.



Nové návrhy EK vychádzajú zo stratégie pre adaptáciu na zmenu klímy z roku 2013.



Výkonný podpredseda EK pre Európsku zelenú dohodu Frans Timmermans upozornil, že koronakríza EÚ pripomenula, že nedostatočná príprava môže mať strašné dôsledky a spresnil, že proti klimatickej kríze neexistuje vakcína tak ako proti COVID-19.



"Môžeme však proti nej bojovať a pripraviť sa na nevyhnutné dôsledky. Stratégia adaptácie na zmenu klímy nám ponúka nástroje na zrýchlenie a prehĺbenie prípravných prác. Ak sa pripravíme dnes, ešte stále sa nám môže podariť vybudovať odolnosť do budúcnosti," opísal situáciu Timmermans.



Komisia pripomenula, že hospodárske straty vyplývajúce z čoraz častejších extrémov počasia neustále narastajú a len v EÚ tieto straty v priemere dosahujú viac ako 12 miliárd eur ročne.



Z opatrnejších odhadov vyplýva, že vystavenie hospodárstva EÚ globálnemu otepleniu o 3 °C v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami by viedlo k ročnej strate najmenej 170 miliárd eur.



Zmena klímy však ovplyvňuje aj zdravie a životné podmienky Európanov, ktorí čoraz viac trpia vlnami horúčav - v roku 2019 si vlna horúčav v Európe vyžiadala 2500 obetí na životoch.



Podľa tlačovej správy EK sa do opatrení pri adaptácii na zmenu klímy musia zapojiť všetky časti spoločnosti a všetky úrovne štátnej správy, tak v EÚ ako aj mimo nej. Tieto opatrenia musia byť založené na spoľahlivých údajoch a nástrojoch na posudzovanie rizika, ktoré sú k dispozícii všetkým: od rodín kupujúcich, stavajúcich a renovujúcich príbytky, cez podniky v pobrežných regiónoch až po poľnohospodárov plánujúcich, aké plodiny budú pestovať.



Stratégia preto obsahuje návrhy opatrení, ktoré pomôžu občanom naučiť sa viac o adaptácii na zmeny klímy. Európska platforma pre poznatky o adaptácii na zmeny klímy Climate-ADAPT sa vylepší a rozšíri a vytvorí sa aj špecializované stredisko monitorovania zdravia, ktorého úlohou bude lepšie sledovať a analyzovať vplyvy zmeny klímy na zdravie a predchádzať im.



EÚ si chce zachovať vedúce postavenie v rámci boja proti klimatickým zmenám a preto bude podporovať vnútroštátne i regionálne koncepcie adaptácie a osobitne sa zameria na adaptáciu na klimatické zmeny v Afrike a malých ostrovných rozvojových štátoch. Za týmto účelom Únia vyčlení potrebné zdroje, určíme prioritné činnosti, rozšíri svoje medzinárodné financovanie a posilní celosvetovú angažovanosť v tejto oblasti.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)