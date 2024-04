Eurokomisia predložila správu o stave Schengenského priestoru

Brusel 16. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok informovala o stave Schengenského priestoru za posledný rok a stanovila priority na nasledujúci rok. Informuje o tom spravodajca TASR.



Najväčší priestor voľného cestovania na svete, ktorý zaručuje bezproblémové a bezpečné cestovanie pre takmer 450 miliónov ľudí, je nevyhnutný pre konkurencieschopnosť EÚ, pripomenula EK.



Podľa správy EK v roku 2023 bol Schengen najnavštevovanejšou destináciou na svete. Bolo vydaných viac ako 10 miliónov schengenských víz a schengenský priestor navštívilo viac ako pol miliardy cestujúcich. To prispelo k rozvoju hospodárstva EÚ, keďže cestovný ruch sa podieľa takmer 10 percentami na HDP Únie a poskytuje pracovné miesta pre približne 22,6 milióna ľudí.



Správa o stave Schengenu pre rok 2024 ukazuje, že schengenské pravidlá sa uplatňujú dobre, aj keď existujú určité medzery.



Po prijatí revidovaného Kódexu schengenských hraníc budú členské štáty v spolupráci so schengenským koordinátorom pracovať na zavedení nových opatrení, vrátane policajnej spolupráce, s cieľom postupne zrušiť dlhodobé kontroly na svojich vnútorných hraniciach.



Integrovaný rámec riadenia Schengenu znamená posilnenú úlohu Schengenskej rady prostredníctvom efektívnejšieho využívania nástrojov ako je schengenský mechanizmus hodnotenia a monitorovania, schengenská hodnotiaca tabuľka a schengenský barometer spájajúci údaje a spravodajské informácie dostupné na úrovni EÚ.



Nesplnenou úlohou zostáva úplné rozšírenie schengenského priestoru o Bulharsko a Rumunsko. V ich prípade sa od 31. marca zrušili kontroly v prístavoch a letiskách. Na zrušenie kontrol na vnútorných pozemných hraniciach je potrebné ďalšie rozhodnutie členských krajín (Rada EÚ).



V správe sa zdôrazňuje pokrok dosiahnutý pri využívaní alternatívnych opatrení ku kontrolám na vnútorných hraniciach. Komisia vyzvala členské štáty, aby vo zvýšenej miere využívali posilnené rámce spolupráce, ako je cezhraničná policajná spolupráca v pohraničných regiónoch ako alternatívu kontrol na vnútorných hraniciach.



Schengenské hodnotiace misie zistili, že je potrebné lepšie uplatňovanie pravidiel, a to najmä zlepšenie kvality hraničnej kontroly, zvyšovanie kapacít na návratnosť utečencov, maximalizácia využívania Schengenského informačného systému a odstránenie prekážok cezhraničnej výmeny informácií.



Teraz je na Schengenskej rade, ktorá bude zasadať v dňoch 13. – 14. júna, aby prediskutovala správu o Schengene za rok 2024 a prijala návrh eurokomisie. Na vytvorení Schengenskej rady sa dohodli ministri vnútra EÚ vo februári 2022. Jej úlohou je dohliadať na kontroly na vonkajších hraniciach schengenského priestoru a na migráciu v rámci Schengenu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)