Eurokomisia predložila usmernenia pre uvoľňovanie opatrení v kultúre

Brusel 29. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok zverejnila usmernenia EÚ, ktorými sa má zaistiť bezpečné obnovenie činností v kultúrnych a kreatívnych odvetviach v celej EÚ.



Cieľom nových usmernení je ponúknuť v tejto oblasti koordinovaný prístup v súlade s vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi podmienkami.



Konkrétne sa odporúčajú tieto opatrenia a postupy: zrušenie obmedzení by malo byť postupné, zo začiatku s obmedzeným počtom účastníkov, aby bolo možné posúdiť epidemiologickú situáciu; kultúrne zariadenia by mali mať plán pripravenosti s opatreniami v prípade zistenia infekcií COVID-19; zamestnanci kultúrnych zariadení by mali byť cielene informovaní a absolvovať školenie, aby sa minimalizovali riziká infekcie; malo by sa propagovať očkovanie osôb pracujúcich v prostredí kultúry, kvôli ich ochrane ako aj ochrane publika.



Podľa usmernení vstup účastníkov na podujatie sa môže podmieniť predložením potvrdenia o negatívnom teste na COVID-19, o očkovaní alebo prekonaní ochorenia. V závislosti od miestneho šírenia nových variantov vírusu sa táto požiadavka môže rozšíriť na plne očkované osoby. Kultúrne zariadenia by mali zabezpečiť, aby v prípade potreby vyhľadávania kontaktov boli k dispozícii kontaktné údaje divákov a návštevníkov.



Kultúrne zariadenia by mali zaviesť cielené ochranné opatrenia: dodržiavanie sociálneho odstupu vždy, keď je to možné; čisté a prístupné priestory na umývanie rúk; vetranie a časté čistenie povrchov. Dôležitým doplnkovým opatrením je používanie ochranných rúšok účastníkmi.



EK vyzvala členské štáty, aby využili Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, cez ktorý potečú miliardy eur do národných plánov obnovy, na investície do kultúrnych a kreatívnych odvetví a na zvýšenie ich schopnosti prispôsobiť sa novým trendom.



Komisia zároveň výrazne zvýšila svoju finančnú podporu kultúrnym a kreatívnym odvetviam – vyčlenila takmer 2,5 miliardy eur z programu Kreatívna Európa a takmer dve miliardy eur z programu Horizont Európa.