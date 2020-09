Eurokomisia predstavila členom EÚ koordináciu protikrízových opatrení

Brusel 4. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok prijala návrh, v ktorom členským krajinám EÚ odporúča, aby všetky opatrenia prijímané na obmedzenie voľného pohyby v dôsledku pandémie nového typu koronavírusu boli koordinované a oznámené na celoeurópskej úrovni.



Návrh EK stanovuje štyri kľúčové oblasti, v ktorých by členské štáty mali užšie spolupracovať: spoločné kritériá a limity pri rozhodovaní o zavedení cestovných obmedzení; mapovanie epidemiologickej situácie za pomoci spoločne dohodnutého farebného kódu; spoločný rámec pre opatrenia uplatňované pre cestujúcich z vysoko rizikových oblastí a tiež jasné a včasné informácie pre verejnosť o akýchkoľvek prijímaných obmedzeniach.



Komisia pripomenula, že v súčasnosti existuje veľký rozdiel medzi vnútroštátnymi kritériami pri zavádzaní protikrízových opatrení, ktoré obmedzujú voľný pohyb osôb v EÚ.



Exekutíva EÚ preto navrhla, aby každý členský štát pri zavádzaní akýchkoľvek reštriktívnych opatrení zohľadnil nasledovné kritériá:







- celkový počet nových prípadov nákazy COVID-19 na 100.000 ľudí v danej oblasti za obdobie 14 dní;



- percento pozitívnych testov zo všetkých vykonaných testov ma COVID-19 počas sedemdňového obdobia;



- počet testov na COVID-19 vykonaných na 100.000 ľudí v danej oblasti počas sedemdňového obdobia.







Členské štáty EÚ by mali tieto údaje poskytovať na týždennej báze Európskemu stredisku pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a mali by informovať aj o situácii na regionálnej úrovni, aby zaistili, že akékoľvek opatrenia budú zamerané len na tie regióny, ktoré sú šírením pandémie najviac postihnuté.



Ak by mal niektorý členský štát Únie týždennú mieru viac ako 250 pozitívnych testov na 100.000 ľudí, eurokomisia navrhuje, aby nedošlo k obmedzovaniu voľného pohybu osôb cestujúcich z tohto štátu do inej krajiny EÚ. A to za situácie, ak bude celkový počet novooznámených prípadov COVID-19 v danej oblasti menej ako 50 na 100.000 ľudí počas 14-denného obdobia alebo ak ide o menej ako tri percentá pozitívnych testov zo všetkých testov na COVID-19.



EK navrhla, aby ECDC na základe údajov poskytnutých členskými štátmi každý týždeň zverejňovalo aktualizovanú mapu krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) so spoločným farebným kódom (semaforom).



Komisia navrhuje zaviesť nasledovný "semafor":







- Zelená: pre oblasť, kde je celkový počet nových prípadov COVID-19 menší ako 25 na 100.000 ľudí počas dvojtýždňového obdobia a percento pozitívnych testov je menšie ako tri percentá zo všetkých testov na COVID-19;



- Oranžová: pre oblasť, kde je celkový počet nových prípadov ochorenia COVID-19 počas 14 dní menej ako 50 na 100.000 ľudí, ale percento pozitívnych testov na COVID-19 je tri alebo viac ako tri percentá alebo celkový počet nových ochorení je medzi 25 a 150 prípadov na 100.000 ľudí, ale percento pozitívnych testov je pod hranicou troch percent;



- Červená: pre oblasť, kde je počas 14-denného obdobia celkový počet nových prípadov nákazy viac ako 50 na 100.000 ľudí a percento pozitívnych testov presahuje trojpercentnú hranicu alebo ak celkový počet nových infekcií je viac ako 150 na 100.000 ľudí počas 14 dní;



- Sivá: ak nie sú k dispozícii dostatočné informácie na vyhodnotenie kritérií navrhnutých eurokomisiou alebo ak ide o menej ako 250 vykonaných testov na COVID-19 na 100.000 ľudí.







Komisia navrhla spoločný prístup členských štátov aj pri zaobchádzaní s cestujúcimi, ktorí prichádzajú z "vysoko rizikových" zón. Členovia EÚ by nemali odmietnuť vstup osobám cestujúcim z iných členských krajín a ak zavádzajú obmedzenia voľného pohybu, môžu požadovať, aby osoby cestujúce z "červenej" či "sivej" zóny podstúpili buď 14-dennú karanténu, alebo test na COVID-19, pričom eurokomisia uprednostňuje testovanie.



Členské štáty môžu odporúčať, aby osoby cestujúce z "oranžovej" oblasti pred odchodom alebo po príchode do inej krajiny podstúpili test na COVID-19. Členské štáty môžu od osôb prichádzajúcich z oblasti označených ako "červená", "oranžová" alebo "sivá" vyžadovať, aby predložili formuláre na vyhľadanie pohybu cestujúcich, čo platí najmä v prípade cestujúcich lietadlom.



Od cestovateľov vykonávajúcich kritické povolania, cezhraničných a vyslaných pracovníkov, študentov alebo novinárov vykonávajúci svoje povinnosti by členské štáty EÚ nemali požadovať pobyt v karanténe.



Návrhy predložené v piatok budú predmetom ministerských diskusií na úrovni Rady EÚ s cieľom prijať ich v priebehu najbližších týždňov.







Spravodajca TASR Jaromír Novak