Eurokomisia predstavila detaily deviateho balíka sankcií proti Rusku

Brusel 16. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok predstavila podrobnosti deviateho balíka sankcií proti Rusku za jeho agresiu voči Ukrajine, na ktorých sa lídri EÚ zhodli vo štvrtok na summite v Bruseli. Informuje o tom spravodajca TASR.



Najnovší balík dopĺňa úplný zákaz dovozu ruskej ropy prepravovanej po mori do EÚ a globálne zastropovanie cien ropy dohodnuté s partnermi skupiny G7, ktoré sa uplatňujú od 5. decembra.



EÚ doplnila na zoznam ľudí, na ktoré sa vzťahuje zmrazenie aktív, takmer 200 ďalších osôb a subjektov. Sú tam predstavitelia ruských ozbrojených síl, ako aj jednotlivci a podniky pôsobiace vo vojenskom priemysle, poslanci Štátnej dumy a Rady federácie, ministri či predstavitelia okupačnej správy na Ukrajine. Figurujú tam kľúčové osoby stojace za ruskými raketovými útokmi proti civilistom, únosmi ukrajinských detí do Ruska a rozkrádaním ukrajinských poľnohospodárskych výrobkov.



Nové vývozné obmedzenia sa budú týkať citlivých technológií dvojakého použitia a pokročilých technológií, ktoré môžu posilniť vojenské kapacity Ruska. Patria k nim bezpilotné lietadlá, maskovací výstroj, prostriedky na potláčanie nepokojov a elektronické komponenty využívané ruskou armádou na bojisku.



Vývozné obmedzenia sa rozširujú na 168 ďalších ruských subjektov prepojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom v snahe znemožniť mu prístup k položkám s dvojakým použitím a vyspelými technológiami. Sankcie sa tak celkovo dotknú 410 subjektov.



Priamy vývoz bezpilotných strojov z EÚ do Ruska a vývoz do tretích krajín, ako napríklad Iránu, v prípade ktorých existuje podozrenie, že sa budú používať v Rusku, je už teraz obmedzený.



Nové zákazy vývozu postihnú aj ďalší priemyselný tovar a technológie, ako sú hračkárske či voľnočasové drony, zložité generátory, prenosné počítače a počítačové komponenty, tlačené obvody, rádionavigačné systémy, rádiové prístroje na diaľkové ovládanie, letecké motory a časti motorov, kamery a šošovky.



Rozšírila sa aj škála služieb, ktoré nie je dovolené Rusku poskytovať. Týka sa to prieskumu trhu a verejnej mienky, služieb technického testovania a analýz či reklamných služieb.



EÚ zároveň zavádza zákazy transakcií pre ďalšie tri ruské banky a úplný zákaz transakcií s Ruskou bankou regionálneho rozvoja.



Sankcie sa dotknú aj štyroch ďalších ruských mediálnych kanálov v EÚ a znamenajú ďalšie hospodárske opatrenia proti ruskému energetickému a ťažobnému odvetviu. Okrem už existujúceho zákazu investícií do energetického sektora v Rusku budú zakázané aj nové investície EÚ do ruského ťažobného odvetvia s výnimkou určitých surovín.



Komisia v správe pre médiá zdôraznila, že súčasné sankcie EÚ voči Rusku účinkujú – znižujú schopnosť Ruska vyrábať nové zbrane a opravovať tie existujúce, pričom zároveň mu sťažujú prepravu materiálu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)