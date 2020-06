Eurokomisia predstavila historicky prvú stratégiu v oblasti práv obetí

Brusel 24. júna (TASR) – Európska komisia dnes predstavila svoju historicky prvú stratégiu EÚ v oblasti práv obetí. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa všetky obete trestných činov mohli v plnej miere spoliehať na dodržiavanie svojich práv bez ohľadu na to, kde v EÚ k trestnému činu došlo.



V stratégii sa stanovuje viacero opatrení na nasledujúcich päť rokov so zameraním na dva ciele: po prvé, posilňovať postavenie obetí, aby oznamovali trestné činy, uplatňovali si nárok na náhradu škody a aby sa mohli spamätať z následkov trestného činu, po druhé, spolupracovať so všetkými relevantnými hráčmi v oblasti práv obetí.



Komisia upozornila, že v dôsledku šírenia pandémie nového koronavírusu a následných karanténnych opatrení došlo k zvýšeniu počtu prípadov domáceho násilia, sexuálneho zneužívania detí, počítačovej kriminality a rasistických a xenofóbnych trestných činov z nenávisti. Preto je obzvlášť dôležité, aby bol vytvorený právny rámec na podporu a ochranu obetí odolný aj v krízových situáciách.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders upozornil, že Únia, ktorá chce chrániť svojich občanov, musí všetkým obetiam trestných činov zabezpečiť nevyhnutnú podporu, ochranu a nediskriminačný prístup k spravodlivosti, a práve to chce dosiahnuť pomocou novej stratégie.



„Priveľa obetí trestných činov zostáva nevypočutých a nemá prístup k spravodlivosti ani k solídnej podpore. EÚ stojí na strane obetí a cieľom tejto stratégie je posilniť postavenie tých najzraniteľnejších, ako sú obete rodovo motivovaného násilia či zločinov z nenávisti. Musíme mobilizovať členské štáty, aby v plnej miere vykonávali pravidlá EÚ v oblasti práv obetí, a to bez akýchkoľvek výhovoriek či planých rečí," odkázala podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v správe pre médiá.



EÚ už má rozsiahly súbor pravidiel na zabezpečenie dodržiavania práv obetí, avšak obete trestných činov sa v rámci EÚ nemôžu v plnej miere spoľahnúť na dodržiavanie svojich práv. Prvým krokom musí byť lepšie uplatňovanie pravidiel EÚ v praxi. V prípade potreby eurokomisia do roku 2022 predloží návrhy na ďalšie posilnenie týchto pravidiel.



Nová stratégia stanovuje niekoľko opatrení zameraných na päť kľúčových priorít: účinná komunikácia s obeťami a poskytnutie bezpečného prostredia, v ktorom obete môžu nahlásiť trestný čin; zlepšenie ochrany a podpory najzraniteľnejších obetí; uľahčenie prístupu obetí k náhrade škody; posilnenie spolupráce a koordinácie aktérov v oblasti práv obetí a nakoniec posilnenie spolupráce a koordinácie aktérov v oblasti práv obetí.



V Európskej únii sa obeťou trestného činu každoročne stanú milióny ľudí. V roku 2017 sa obeťou závažného trestného činu, ako je vražda, sexuálne zneužívanie detí alebo únos, stalo približne 15 miliónov osôb. Alarmujúca je aj miera rodovo motivovaného násilia: od dovŕšenia veku 15 rokov zažila fyzické alebo sexuálne násilie každá tretia žena, pričom iba tretina žien, ktoré sú fyzicky alebo sexuálne zneužívané, najmä zo strany svojich partnerov alebo blízkych príbuzných, sa obráti na príslušné orgány.