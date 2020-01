EK predstavila kľúčové opatrenia pre posilnenie sociálneho piliera

Medzi kľúčové opatrenia na rok 2020, ktoré majú pomôcť s implementáciou sociálneho piliera EÚ, patria:



- spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ,



- európska stratégia rodovej rovnosti a záväzné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti odmeňovania,



- aktualizovaný program zručností pre Európu,



- aktualizovaná záruka pre mladých ľudí,



- pracovný samit pre platformy,



- zelená kniha o starnutí,



- stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím,



- demografická správa,



- európsky systém zaistenia v nezamestnanosti.



Brusel/Štrasburg 14. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok poobede v Štrasburgu v Európskom parlamente (EP) zverejnila oznámenie o budovaní silnej sociálnej Európy pre spravodlivé transformácie.Podľa tohto oznámenia sociálna politika môže pomáhať pri riešení dnešných výziev a príležitostí a sú nevyhnutné opatrenia na úrovni EÚ v oblasti zamestnanosti a sociálnych práv. Komisia zároveň v utorok spustila prvú fázu konzultácií so sociálnymi partnermi – podnikmi a odborovými zväzmi – na tému spravodlivé minimálne mzdy pre pracujúcich v EÚ.Podpredseda EK pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v tejto súvislosti poznamenal, že EÚ prechádza zásadnou zmenou.vysvetlil.Aj eurokomisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit upozornil, že v nasledujúcich rokoch sa miliónom Európanov zmení ich pracovný život. Preto sa treba pripraviť na inovatívne a inkluzívne sociálne trhové hospodárstvo, ktoré poskytne ľudom kvalitné pracovné miesta za adekvátnu mzdu. "Musíme sa aj naďalej snažiť dosahovať tie najvyššie štandardy trhov práce tak, aby mohli všetci Európania viesť dôstojný a naplnený život," dodal.Upozornil, že hoci EÚ má jednu z najvyšších životných úrovní, najlepšie pracovné podmienky a najúčinnejšiu sociálnu ochranu na svete, Európania sú vystavení zmenám súvisiacim s prechodom na klimaticky neutrálne hospodárstvo, digitálnej a demografickej transformácii, ktoré budú pre pracujúcich znamenať nové výzvy.Komisia pri príprave svojho programu vychádza z Európskeho piliera sociálnych práv, prijatého v novembri 2017.Uvedené opatrenia nadväzujú na výsledky, ktoré sa už EÚ podarilo dosiahnuť od zriadenia sociálneho piliera v roku 2017.Komisia spresnila, že nebude existovať univerzálna minimálna mzda pre všetkých v EÚ a každý návrh bude odrážať vnútroštátny vývoj v danej krajine, či už na základe kolektívnych dohôd alebo právnych predpisov.Počet zamestnaných osôb v EÚ je rekordne vysoký, avšak mnohí pracujúci majú problémy dosiahnuť slušnú životnú úroveň. Šéfka EK Ursula von der Leyenová preto vyjadrila nádej, že každý pracovník v krajinách EÚ bude dostávať spravodlivú minimálnu mzdu, ktorá by mu zaručila dôstojný život bez ohľadu na to, kde pracuje.spravodajca TASR Jaromír Novak