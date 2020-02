Eurokomisia predstavila stratégiu EÚ pre dáta a umelú inteligenciu

Brusel 19. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila stratégiu v oblasti digitálnej transformácie a umelej inteligencie (UI). Ide o stratégiu, ktorá funguje pre všetkých, je otvorená, spravodlivá, rôznorodá, demokratická a sebavedomá.



Komisia pripomenula, že nová stratégia európskej spoločnosti založenej na digitálnych riešeniach stavia ľudí na prvé miesto, otvára nové príležitosti pre podnikanie a podporuje rozvoj dôveryhodných technológií na podporu otvorenej a demokratickej spoločnosti a udržateľného hospodárstva. Digitalizácia je tiež kľúčovým faktorom v boji proti zmenám klímy.



Šéfka EK Ursula von der Leyenová pred novinármi spresnila, že ambície formovať európsku digitálnu budúcnosť zahŕňajú všetko od kybernetickej bezpečnosti až po kritické infraštruktúry, digitálne vzdelávanie a rozvoj zručností, podporu demokracie a slobody médií.



Cieľom stratégie je, aby každý občan, zamestnanec a každá firma v EÚ mali spravodlivé šance na to, aby mohli ťažiť z výhod digitalizácie. Či už pôjde o bezpečnejšiu komunikáciu, ekologickejšie vozidlá alebo zachraňovanie životov pomocou snímok zaistených UI, ktoré lekárom umožnia odhaliť choroby skôr ako kedykoľvek predtým.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton upozornil, že moderná spoločnosť vytvára obrovskú vlnu priemyselných a verejných údajov, ktoré zmenia spôsob, akým vyrábame veci, konzumujeme a žijeme. "Chcem, aby európske podniky a naše malé a stredné podniky mali prístup k týmto údajom a vytvárali hodnoty pre Európanov. Aj vývojom aplikácií umelej inteligencie. Európa má všetko, čo potrebuje na to, aby bola na čele súťaže o 'veľké dáta' a aby si zachovala technologickú suverenitu, vedúce postavenie v priemysle a hospodársku konkurencieschopnosť v prospech spotrebiteľov," opísal situáciu.



Komisia tvrdí, že digitálne technológie, ak sa používajú účelne, prinesú výhody občanom a podnikom. V priebehu nasledujúcich piatich rokov sa preto zameria na tri kľúčové ciele v digitálnej oblasti: technológia, ktorá funguje pre ľudí; spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo a otvorená, demokratická a udržateľná spoločnosť.



Podľa EK má Európa má na to, aby sa stala svetovým lídrom v systémoch umelej inteligencie, ktoré sa dajú bezpečne uplatňovať. EÚ má výskumné centrá, bezpečné digitálne systémy a silnú pozíciu v robotike a tiež v odvetví výroby a služieb, ako aj v automobilovom priemysle, energetike, zdravotnej starostlivosti a poľnohospodárstve.



Podľa eurokomisie všetky aplikácie UI sú na európskom trhu vítané, pokiaľ spĺňajú pravidlá EÚ.



Komisia prostredníctvom tzv. Bielej knihy predstavila právny rámec dôveryhodnej umelej inteligencie založený na výnimočnosti a dôvere. Cieľom je v spolupráci so súkromným a verejným sektorom zmobilizovať zdroje v celom hodnotovom reťazci a vytvoriť správne stimuly na urýchlenie zavádzania UI, a to aj v malých a stredných podnikoch. Zahŕňa to spoluprácu s členskými štátmi a výskumnou komunitou s cieľom prilákať a udržať talenty v Európe.



Pre zaistenie dôvery ľudí v systémy UI musia byť zavedené jasné pravidlá, a to aj v oblasti ochrany spotrebiteľov, riešenia nekalých obchodných praktík či ochrany osobných údajov a súkromia.



Vo vysoko rizikových oblastiach ako je zdravotníctvo, polícia či doprava, systémy UI musia byť transparentné, sledovateľné a so zárukou ľudského dohľadu.



Citlivou oblasťou je biometrické rozpoznávanie tvárí na diaľku, ktoré je všeobecne zakázané a môže sa používať iba vo výnimočných, náležite odôvodnených a primeraných prípadoch pri rešpektovaní európskej alebo národnej legislatívy. Komisia chce začať rozsiahlu diskusiu o tom, za akých okolností, ak vôbec, by mohli byť takéto výnimky odôvodnené.



Cieľom európskej stratégie pre dáta je zabezpečiť, aby sa EÚ stala vzorom a lídrom spoločnosti založenej na dátach. EK má ambíciu vytvoriť Európsky dátový priestor, čiže jednotný trh s údajmi, sprístupniť nevyužité údaje a umožniť ich voľný tok v rámci EÚ a naprieč odvetviami v prospech podnikov, výskumných pracovníkov a verejnej správy.



Na dosiahnutie tohto cieľa EK najskôr navrhne vytvorenie správneho regulačného rámca, pokiaľ ide o správu údajov, prístup a opätovné použitie medzi podnikmi, medzi podnikmi a vládou a v rámci správnych orgánov.



