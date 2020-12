Eurokomisia predstavila novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ

Brusel 16. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predložila novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti EÚ, ktorá má posilniť kolektívnu odolnosť Európy voči kybernetickým hrozbám a zabezpečiť, aby mohli všetci občania a podniky využívať dôveryhodné a spoľahlivé služby a digitálne nástroje.



Komisia spresnila, že orgány verejnej správy či nemocnice, majú nárok Európania využívať s vedomím, že sú chránení pred kybernetickými hrozbami - bez ohľadu na to, či tie digitálne nástroje sú hybridné zariadenia, elektrizačná sústava alebo banky či lietadlá.



Táto stratégia umožní EÚ posilniť svoje vedúce postavenie v oblasti medzinárodných noriem a štandardov v kybernetickom priestore a posilniť spoluprácu s partnermi na celom svete s cieľom podporiť globálny, otvorený, stabilný a bezpečný kybernetický priestor založený na zásadách právneho štátu, ľudských právach, základných slobodách a demokratických hodnotách.



Komisia v stredu predložila aj revidovanú smernicu o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ a novú smernicu o odolnosti kritických subjektov. Tie sa týkajú širokej škály odvetví a sú zamerané na ucelené a doplnkové riešenie súčasných a budúcich on-line a off-line rizík, od kybernetických útokov po trestnú činnosť alebo prírodné katastrofy.



Stratégia kybernetickej bezpečnosti obsahuje tri návrhy regulačných, investičných a politických iniciatív v troch oblastiach činnosti EÚ. Sú to odolnosť, technologická suverenita a vedúce postavenie Únie; budovanie operačnej kapacity na prevenciu, odrádzanie a reakciu; a nakoniec zaistenie pokroku v globálnom a otvorenom kybernetickom priestore prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce.



EÚ chce podporovať novú stratégiu investíciami do digitálnej transformácie kontinentu počas nasledujúcich siedmich rokov prostredníctvom dlhodobého rozpočtu EÚ, programu Digitálna Európa a programu Horizont Európa, ako aj zdrojmi z Plánu obnovy pre Európu.



Komisia preto vyzvala členské krajiny, aby v plnej miere využívali Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti z ozdravného plánu po koronakríze aj na podporu kybernetickej bezpečnosti a zosúladenie investícií na úrovni EÚ. Cieľom je dosiahnuť kombinované investície vo výške 4,5 miliardy eur z EÚ, členských štátov a priemyslu, pričom prístup k týmto investíciám by mali mať aj malé a stredné podniky.



V rámci stratégie kybernetickej bezpečnosti sú členské štáty s podporou EK a Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) vyzývané, aby dokončili vykonávanie súboru nástrojov EÚ pre 5G - ide o komplexný prístup pre bezpečnosť vo vzťahu k 5G sieťam a budúcim generáciám sietí.



Európska komisia je odhodlaná uviesť do života novú stratégiu kybernetickej bezpečnosti už v nadchádzajúcich mesiacoch. Teraz je na Európskom parlamente a Rade EÚ, aby tento návrh podrobne preskúmali.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)