Eurokomisia predstavila postup pre riadenie demografických zmien v EÚ

Brusel 11. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v stredu súbor politických nástrojov, ktoré majú členské štáty k dispozícii na riadenie demografických zmien a ich vplyvov na spoločnosť a hospodárstvo EÚ vrátane jej globálnej konkurencieschopnosti. Informuje o tom spravodajca TASR.



Súbor predstavených nástrojov prináša komplexný prístup k zvládaniu demografických zmien. Založený je na štyroch pilieroch: podpora rodičov lepším zosúladením ambícií s platenými formami práce, posilnenie postavenia mladších generácií, posilnenie postavenia starších generácií a zachovanie ich životného štandardu a prostredníctvom riadenej legálnej migrácie riešiť prípadný nedostatok pracovných síl.



EK uznáva potrebu zohľadniť územný rozmer demografických zmien v regiónoch s úbytkom obyvateľstva a značnej mobilite mladých pracovníkov do iných oblastí (únik mozgov).



Demografické výzvy sa v jednotlivých členských štátoch a regiónoch líšia, ich politika by preto mala vychádzať zo situácie na miestnej úrovni. Zachovať sa však musia rodová rovnosť, nediskriminácia a medzigeneračná spravodlivosť.



Na úrovni EÚ je na podporu členských štátov k dispozícii niekoľko finančných nástrojov, napr. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti a Európsky sociálny fond plus (ESF+).



Podľa údajov prieskumu Eurobarometra o demografii zverejnených v stredu, sa 70 percent Európanov domnieva, že demografické trendy ohrozujú dlhodobú hospodársku prosperitu a konkurencieschopnosť EÚ. Za najnaliehavejšie demografické výzvy považujú starnutie obyvateľstva (42 percent respondentov) a znižovanie počtu obyvateľov v produktívnom veku či nedostatok pracovnej sily (40 percent).



Niektoré členské štáty a regióny sú týmto fenoménom postihnuté viac ako iné a demografické zmeny môžu ešte viac prehĺbiť existujúce sociálno-ekonomické rozdiely.



Ak sa v týchto oblastiach neprijmú spoločné a rozhodné opatrenia, počet obyvateľov EÚ sa bude znižovať a populácia starnúť. To negatívne ovplyvní hospodárstvo, spoločnosť i dlhodobú konkurencieschopnosť Únie. To vyvinie výraznejší tlak na verejné rozpočty, čo by malo zásadný vplyv na investície a produktivitu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)