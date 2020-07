Eurokomisia predstavila právne rámce na prístupové rokovania so Skopje

Brusel 2. júla (TASR) – Európska komisia predložila Rade EÚ návrhy rokovacích rámcov pre Albánsko a Severné Macedónsko, v ktorých sa stanovujú usmernenia a zásady pre prístupové rokovania s týmito krajinami.



V marci Rada EÚ pre všeobecné záležitosti po prijatí rozhodnutia začať rokovania s oboma západobalkánskymi krajinami vyzvala EK, aby predložila uvedené návrhy.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi v správe pre médiá uviedol, že ide o ďalší dôležitý krokom na ceste Albánska a Severného Macedónska do Európskej únie.



„Načrtli sme konkrétne rámce na vedenie prístupových rokovaní. Naše návrhy vychádzajú z revidovanej metodiky rozširovania, ktorú sme predložili vo februári, aby bol prístupový proces dôveryhodnejší, mal silnejšie politické riadenie, bol dynamickejší a predvídateľnejší," opísal situáciu Várhelyi. Komisár vyjadril presvedčenie, že budúcnosť oboch krajín „je jednoznačne v EÚ", čo je však podmienené pokračovaním reformného procesu, ktorý už začali.



Právny rámec EK stanovuje usmernenia a zásady pre prístupové rokovania s každou kandidátskou krajinou a je rozdelený do troch častí: zásady, ktorými sa riadia prístupové rokovania; podstata rokovaní a do tretice postup rokovaní.



Cieľom rokovaní bude, aby Albánsko a Severné Macedónsko prijali legislatívu EÚ v celom rozsahu a zabezpečili jej úplné vykonávanie a presadzovanie po svojom vstupe do Únie. Reformy, ktoré musia obe krajiny dokončiť sa týkajú zásad právneho štátu, fungovania demokratických inštitúcií a verejnej správy a hospodárskeho riadenia. Žiadny pokrok v reformách, ich dlhodobá stagnácia alebo zvrat smerovania krajiny pri vykonávaní reforiem a plnení požiadaviek prístupového procesu, môžu mať za následok zmrazenie prístupových rokovaní.



V momente, keď členské štáty EÚ schvália rokovacie rámce nevrhnuté eurokomisiou, krajina zabezpečujúca predsedníctvo v Rade EÚ predloží dohodnutú všeobecnú pozíciu EÚ na prvej medzivládnej konferencii s každou z oboch krajín, čo znamená oficiálny začiatok prístupových rokovaní.