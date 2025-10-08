< sekcia Zahraničie
Eurokomisia predstavila stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb
Cieľom je ochrana LGBTIQ+ osôb pred všetkými formami násilia a diskriminácie (online aj offline), podpora rovnakých práv pre LGBTIQ+ osoby a spolupráca s občianskou spoločnosťou.
Autor TASR
Štrasburg 8. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu predstavila novú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ osôb na roky 2026 – 2030, ktorej cieľom je posilniť ochranu práv tejto komunity a bojovať proti takzvanej konverznej terapii. Informuje o tom TASR podľa tlačového vyhlásenia EK a portálu Politico.
Eurokomisárka pre rovnosť Hadja Lahbibová na tlačovej konferencii zdôraznila, že Brusel nebude váhať pristúpiť k súdnym krokom proti členským krajinám, ktoré porušujú základné práva ľudí.
Nová stratégia, ktorá nie je právne záväzná, nadväzuje na pevné základy stratégie z predošlého obdobia (2020 – 2025) a stanovuje cielené opatrenia v troch hlavných oblastiach. Cieľom je ochrana LGBTIQ+ osôb pred všetkými formami násilia a diskriminácie (online aj offline), podpora rovnakých práv pre LGBTIQ+ osoby a spolupráca s občianskou spoločnosťou v riešení problematiky.
Podľa údajov EK čelil približne každý štvrtý člen LGBTIQ+ komunity v EÚ nejakej forme „konverznej terapie“, vrátane fyzického a sexuálneho násilia, slovným útokom či ponižovaniu. Konverzná terapia alebo praktika je názov pre metódy zamerané na zmenu sexuálnej orientácie, rodovej identity či prejavu LGBTIQ+ osôb, píše AFP. Tieto čísla sú „šokujúce. Toto sa musí skončiť,“ vyhlásila Lahbibová.
Podľa jej slov Brusel neplánuje zákaz takýchto praktík. „Nemôžeme to zakázať na úrovni Únie, pretože by to znamenalo zasahovanie do kompetencií členských krajín,“ vysvetlila ešte v utorok pre AFP. Viac než milión ľudí pritom v máji podpísalo petíciu, ktorá vyzýva EÚ na zákaz takýchto praktík.
V súčasnosti má polovica členských štátov EÚ národnú stratégiu pre rovnosť LGBTIQ+ ľudí. Osem krajín – Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Grécko, Malta, Nemecko, Portugalsko a Španielsko – už zakázalo s„konverznú terapiu“. Podľa EK však v niektorých krajinách dochádza k zhoršovaniu postavenia tejto komunity.
