Eurokomisia prijala dokument o reformách EÚ pred jej rozšírením

Brusel 20. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala oznámenie o inštitucionálnych reformách pred rozšírením EÚ. Ide o dokument do prebiehajúceho procesu diskusií o vnútorných reformách, ktoré bude EÚ musieť vykonať, aby sa pripravila na rozšírenie, informuje spravodajca TASR.



Oznámenie EK sa zaoberá dôsledkami rozšírenej EÚ v štyroch hlavných oblastiach – hodnoty, politické oblasti, rozpočet a správa vecí verejných.



Rozšírenie je podľa Komisie v strategickom záujme Únie a hoci existujú pri tom výzvy, výhody dobre riadeného procesu rozširovania sa rozprestierajú v rôznych oblastiach: geopolitickej, hospodárskej, environmentálnej, sociálnej a demokratickej.



Aby sa tieto výhody prejavili, Únia aj kandidátske štáty musia byť dobre pripravené a prístupový proces musí zostať založený na zásluhách a na postupnej integrácii, ktorá aj v minulosti bola dôležitým prvkom prípravy krajín zapojených do procesu rozširovania.



Dokument EK sa zameriava: na zlepšenie konektivity, čo povedie k nižším logistickým nákladom a plynulejším obchodným tokom; dodržiavanie záväzkov v oblasti klímy a životného prostredia; zlepšenie kvality a bezpečnosti potravín s dôrazom uspokojiť potreby poľnohospodárov a rôzne modely poľnohospodárstva; vytváranie podmienok pre sociálnu, hospodársku a územnú konvergenciu a tiež na plnenie bezpečnostných záväzkov aj s ohľadom na migráciu a riadenie hraníc.



Komisia pripomenula, že presný finančný dopad rozšírenia bude závisieť predovšetkým od jeho načasovania, rozsahu a výsledku prístupových rokovaní založených na zásluhách. V každom prípade bude treba rozšírenie zohľadniť pri úvahách vedúcich k tvorbe ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ a budúcich výdavkových programov.



Úvahy o inštitucionálnych reformách EÚ prebiehajú od roku 2022. Perspektíva rozšírenia dala diskusiám nový zmysel. Komisia vyjadrila podporu pre zmenu zmlúv o fungovaní EÚ "tam, kde je to potrebné", je však presvedčená, že riadenie EÚ možno zlepšiť aj s využitím potenciálu súčasných zmlúv a za pomoci takzvaných premosťovacích doložiek umožňujúcich členským štátom posun od jednomyseľnosti po hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v kľúčových oblastiach.



Stredajšie oznámenie EK otvára proces hĺbkových hodnotení jednotlivých politických oblastí EÚ, ktoré vlani v septembri avizovala predsedníčka EK Ursula von der Leyenová. Komisia ukončí tieto preskúmania začiatkom roka 2025. V závislosti od ich výsledku by druhým krokom v tomto procese mohli byť návrhy zásadných reforiem v jednotlivých sektoroch vrátane prípravy návrhu na ďalší sedemročný rozpočet (2028 - 2033).



