Eurokomisia prijala nové iniciatívy na posilnenie bezpečnosti EÚ

Brusel 15. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v utorok predložila niekoľko iniciatív v oblastiach kritických pre obranu a bezpečnosť v rámci Európskej únie. Spravodajca TASR o tom informoval s odkazom na dokument exekutívy EÚ.



Ide o príspevok k európskej obrane, ktorý pokrýva sériu výziev od konvenčného obranného priemyslu a vybavenia na súši, mori a vo vzduchu až po kybernetické, hybridné a vesmírne hrozby, vojenskú mobilitu a zmeny klímy. Tiež ide o plán pre kritické technológie pre bezpečnosť a obranu.



Nové iniciatívy zaistia vďaka posilnenej spolupráci integrovanejší a konkurencieschopnejší európsky obranný trh a pomôžu pri príprave Strategického kompasu EÚ pre bezpečnosť a obranu.



Komisia určila niektoré nové oblasti na posilnenie konkurencieschopnosti obranného trhu: stimulovať investície členských štátov do strategických spôsobilostí, ktoré sa vyvíjajú alebo obstarávajú v rámci spolupráce EÚ; podnecovať spoločné obstarávanie obranných spôsobilostí vyvinutých v EÚ; vyzvať členské štáty, aby zjednodušili spoločný postup kontroly vývozu zbraní.



Do konca roka 2022 Európsky obranný fond (EDF) investuje 1,9 miliardy eur do projektov obranného výskumu a rozvoja spôsobilostí. Komisia vypracuje aj ďalšie stimuly na podporu investícií členských štátov do obranných spôsobilostí, najmä tam, kde sa vyvíjajú a obstarávajú v rámci spolupráce EÚ. Okrem toho preskúma množstvo nástrojov na podnietenie spoločného obstarávania obrannej techniky vyvinutej v EÚ vrátane návrhu na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty, vytvorenia nových modelov financovania a preskúmania bonusov EDF na uprednostňovanie záväzkov spoločného obstarávania obranného vybavenia, údržby a operácií.



Členské štáty eurobloku schvaľujú vývozné licencie na vojenský materiál, EK ich však vyzýva, aby pokročili v procese postupného zbližovania svojich postupov kontroly exportu zbraní, najmä pre tie, ktoré sa spoločne rozvíjajú v rámci EÚ. Komisia chce, aby členské krajiny našli prístup, ktorý by im navzájom nebránil vo vývoze vojenského vybavenia a obranných technológií vyvinutých v EÚ do tretích krajín.



Plán pre kritické technológie pre bezpečnosť a obranu načrtáva cestu na zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti sektorov bezpečnosti a obrany. Plán okrem iného predvída, že členské štáty budú aktívne prispievať do zriaďovaného Strediska pre sledovanie kritických technológií, že podporia výskum a inovácie s dvojakým použitím na úrovni EÚ a že vyvinú celoeurópsky koordinovaný prístup ku kritickým technológiám.



Plán upozorňuje aj na potrebu zníženia závislostí v kritických technológiách a hodnotových reťazcoch. Navrhuje začleniť obranné úvahy do hlavných priemyselných a technologických iniciatív EÚ, chrániť záujmy Únie v oblasti bezpečnosti a obrany pri obstarávaní kritickej infraštruktúry (najmä v digitálnej oblasti) a posilniť preverovanie priamych zahraničných investícií.



Komisia tiež preskúma, ako zvýšiť ochranu vesmírnych prostriedkov EÚ, najmä prostredníctvom dodatočných služieb sledovania vesmíru a plným využitím potenciálu európskeho priemyslu. Preskúma aj možnosť aktivácie mechanizmov solidarity, vzájomnej pomoci a reakcie na krízy v prípade útokov pochádzajúcich z vesmíru.



Napokon EK spustí aj iniciatívy na posilnenie odolnosti. V snahe čeliť hybridným hrozbám v spolupráci s členskými štátmi posúdi odolnosť tohto sektora, aby sa podarilo nájsť medzery a slabiny a následne kroky na ich riešenie. S cieľom posilniť kybernetickú bezpečnosť a obranu EK pripraví zákon o kybernetickej odolnosti, zvýši pripravenosť na rozsiahle kybernetické incidenty a vyzve európske organizácie pre normalizáciu, aby vypracovali harmonizované normy týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti a súkromia.



Ešte do konca tohto roka EK navrhne aktualizáciu spoločného akčného plánu na zvýšenie vojenskej mobility v rámci Európy a mimo nej.