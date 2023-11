Eurokomisia prijala odporúčania na lepšiu spoluprácu v Schengene

Brusel 23. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala odporúčanie na zintenzívnenie spolupráce medzi členskými štátmi v schengenskom priestore. Informuje o tom spravodajca TASR.



K odporúčaniu je pripojená správa o konzultáciách, ktoré vykonal schengenský koordinátor s členskými štátmi a ktoré sa týkali dlhodobých kontrol na vnútorných hraniciach. Konzultačný proces sa konal v období od mája do novembra 2023 s členskými štátmi, ktoré obnovili kontroly na hraniciach, ako aj s krajinami, ktorých sa tieto kontroly dotkli.



Komisia pripomenula, že Schengen ako priestor bez kontrol na vnútorných hraniciach je základom slobody pohybu pre viac ako 425 miliónov občanov EÚ, ako aj štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí žijú v EÚ alebo ju navštevujú.



Podľa EK obnovenie kontroly hraníc musí zostať výnimočným a prísne časovo obmedzeným krajným opatrením v prípade ohrozenia verejného poriadku alebo vnútornej bezpečnosti.



Odporúčanie EK podporuje využívanie alternatívnych opatrení ku kontrole vnútorných hraníc a intenzívnejšiu spoluprácu a výmenu informácií v prípade obnovenia takýchto kontrol v ôsmich oblastiach.



Týka sa to štruktúrovanej spolupráce na všetkých úrovniach, čo znamená zriadiť stále kontaktné miesta v členských štátoch, ktoré budú slúžiť na zaistenie koordinovanej reakcie na závažné hrozby (vrátane obchodovania s drogami) pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť. Komisia žiada aj posilnenie kapacít pre spoločné opatrenia, vrátane spoločných analýz rizík a dostatočných zdrojov na spoločné hliadky.



Spolupráca v oblasti presadzovania práva znamená operačnú spoluprácu najmä na vnútorných hraniciach.



Členské štáty by mali prijať koordinované opatrenia a spolupracovať s Europolom, Eurojustom a agentúrou Frontex s cieľom zintenzívniť boj proti prevádzačstvu migrantov a obmedziť neoprávnené pohyby v rámci EÚ.



Odporúčanie sa týka aj maximálneho využívania nástrojov v oblasti návratovej politiky. Komisia podporuje plnohodnotné využitie dvojstranných readmisných dohôd medzi členskými štátmi a medzinárodnými partnermi.



Pri riešení neoprávnených pohybov EK odporúča, aby členské štáty v prvom rade zintenzívnili policajné kontroly v pohraničných oblastiach na vnútorných hraniciach.



Každé rozhodnutie obnoviť kontrolu na vnútorných hraniciach by mali sprevádzať zmierňujúce opatrenia a toto rozhodnutie by sa malo neustále preskúmavať.



Komisia odporúča aj posilnenie spoločných opatrení na boj proti nadnárodnému terorizmu a organizovanej trestnej činnosti. V praxi to znamená, že členské štáty musia vykonávať smernicu o výmene informácií s cieľom bojovať proti cezhraničnému terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.



Opatrenia na zmiernenie vplyvu zavedenia kontrol na vnútorných hraniciach znamenajú, že členské štáty obmedzia využívanie systematických kontrol na vnútorných hraniciach na výnimočné situácie, uprednostnia mobilné kontroly a zlepšia využívanie moderných technológií a to tak, aby neobmedzili plynulosť dopravy a cezhraničných dopravných spojení.



Schengenský koordinátor EK bude aj naďalej v kontakte s členskými štátmi a bude pravidelne podávať správy o vývoji situácie takzvanej schengenskej rade.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)