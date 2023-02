Eurokomisia prikázala zamestnancom odinštalovať aplikáciu TikTok

Brusel 23. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že sa z bezpečnostných dôvodov rozhodla pozastaviť používanie čínskej aplikácie TikTok na svojich zariadeniach i osobných komunikačných zariadeniach, ktoré majú zaregistrované zamestnanci eurokomisie. Informuje o tom spravodajca TASR.



Exekutíva EÚ vysvetlila, že cieľom opatrenia je chrániť zamestnancov a inštitúciu ako takú pred kybernetickými bezpečnostnými hrozbami a krokmi, ktoré možno využiť na kybernetické útoky proti eurokomisii. Podľa tlačovej správy bude EK neustále sledovať aj vývoj v oblasti bezpečnosti iných platforiem sociálnych médií.



Opatrenie je v súlade s prísnou vnútornou politikou eurokomisie v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa týka používania mobilných zariadení na komunikáciu súvisiacu s prácou pre túto inštitúciu.



Štvrtkové rozhodnutie EK dopĺňa jej dlhodobé odporúčania pre zamestnancov, aby pri využívaní platforiem sociálnych médií uplatňovali najlepšie osvedčené postupy a aby počas každodennej práce udržiavali vysokú úroveň informovanosti o kybernetickej bezpečnosti.



Podľa informácií spravodajského servera Euractiv boli všetci funkcionári a zamestnanci eurokomisie vyzvaní, aby si odinštalovali túto aplikáciu najneskôr do 15. marca.



Komisia spresnila, že chce zabezpečiť, aby jej zamestnanci boli dobre chránení pred rastúcimi kybernetickými hrozbami a incidentmi, a preto je jej povinnosťou čo najskôr reagovať na možné kybernetické výstrahy.



Platforma TikTok v reakcii označila rozhodnutie EK za neprimerané. "Sme sklamaní týmto rozhodnutím, ktoré považujeme za chybné a založené na falošných predstavách," uviedol hovorca TikTok v oficiálnom vyhlásení.



Eurokomisia dlhodobo zameriava svoju pozornosť na TikTok a ďalšie technologické spoločnosti. V januári do Bruselu zavítal generálny riaditeľ čínskej spoločnosti Čou Šou-c', ktorému EK pohrozila zákazom používania tejto sociálnej siete v EÚ, ak nezabráni neplnoletým užívateľom v prístupe k "potenciálne smrteľným videám" i prenosu užívateľských údajov do tretích krajín.



Európska komisia ide štvrtkovým rozhodnutím v stopách Spojených štátov, kde Kongres už voleným predstaviteľom a ich zamestnancom zakázal inštalovať aplikáciu TikTok na úradne používané mobilné telefóny.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)