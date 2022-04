Eurokomisia privítala dohodu EÚ o piatom balíku sankcií proti Rusku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 8. apríla (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok privítala dohodu členských krajín EÚ o prijatí piateho balíka reštriktívnych opatrení voči režimu ruského prezidenta Vladimira Putina v reakcii na brutálnu agresiu Ruska voči Ukrajine a jej ľudu. Informuje o tom spravodajca TASR.Komisia pripomenula, že spolu so štyrmi predchádzajúcimi balíkmi opatrení nové sankcie, ktoré EÚ koordinovala s medzinárodnými partnermi, zosilnia ekonomický tlak na Kremeľ a ochromia jeho schopnosť financovať inváziu na Ukrajinu.EK v správe pre médiá zároveň spresnila, že uvažuje o niektorých nápadoch predložených členskými štátmi, ako je zdaňovanie alebo špecifické platobné kanály voči Rusku.Exekutíva EÚ zopakovala, že piaty sankčný balík obsahuje šesť prvkov: embargo na uhlie; finančné odstrihnutie štyroch ruských bánk od systému SWIFT; opatrenia v oblasti dopravy zamerané na ruské lode a úplný zákaz vstupovať do EÚ pre ruských a bieloruských prevádzkovateľov nákladných áut; cielené zákazy vývozu výrobkov, od ktorých je Rusko závislé, v hodnote desať miliárd eur; rozšírenie zákazov dovozu niektorých ruských komodít v hodnote 5,5 miliardy eur a nakoniec vylúčenie Ruska z verejných zákaziek v EÚ a prístupu k európskym peniazom.Podľa údajov eurokomisie sa na sankčnom zozname EÚ ocitlo ďalších 217 jednotlivcov a 18 právnych subjektov. To zahŕňa všetkých 179 členov takzvaných "vlád" a "parlamentov" neuznaných republík Donecka a Luhanska. Celkovo bolo od roku 2014 sankcionovaných 1091 fyzických osôb a 80 subjektov.Komisia v utorok (5. 4.) zverejnila aj usmernenie pre kontrolu priamych zahraničných investícií z Ruska a Bieloruska. Ide o usmernenie pre členské štáty EÚ o hodnotení a predchádzaní hrozieb pre bezpečnosť a verejný poriadok Únie zo strany ruských a bieloruských investícií. V kontexte ruskej invázie na Ukrajinu toto usmernenie zdôrazňuje zvýšené riziko investícií podliehajúcich vplyvu ruskej alebo bieloruskej vlády pre krajiny EÚ.Komisia vyzvala na úzku spoluprácu medzi orgánmi zapojenými do preverovania investícií a orgánmi zodpovednými za presadzovanie sankcií, pričom členské štáty by mali urýchlene zaviesť komplexné mechanizmy preverovania investícií, ak tak ešte neurobili. Zároveň vyzvala členské krajiny, aby presadzovali pravidlá proti praniu špinavých peňazí s cieľom zabrániť zneužívaniu finančného systému EÚ investormi z Ruska a Bieloruska.