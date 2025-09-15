< sekcia Zahraničie
Eurokomisia robí prvý krok pre silnejší právny rámec
Brusel 15. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že otvorila výzvu na predkladanie dôkazov, ktoré budú slúžiť ako podklad na nadchádzajúcu revíziu právneho rámca energetickej bezpečnosti EÚ, čo je kľúčová iniciatíva pre zabezpečenie budúcnosti európskeho energetického systému. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že hoci súčasný právny rámec zabezpečil spoľahlivé a stabilné dodávky energie, meniaca sa geopolitická, technologická a klimatická situácia si vyžaduje odolnejší a prispôsobivejší prístup. Cieľom revízie uvedenej v Akčnom pláne pre dostupnú energiu, ktorý EK predstavila koncom februára a ktorý má do roku 2040 ušetriť 260 miliárd eur ročne, bude posilniť schopnosť energetického systému EÚ predvídať nové výzvy a reagovať na ne.
Aktualizovaný rámec, ktorého prijatie je plánované začiatkom budúceho roka, bude čerpať z ponaučení z nedávnych kríz v sektore energetiky a zameria sa na posilnenie schopnosti EÚ odolávať tradičným aj novovznikajúcim hrozbám.
Komisia spresnila, že lepšia dostupnosť dodávok energie a lepšia pripravenosť na obdobia neistoty sú kľúčové pre zabezpečenie trvalého prístupu občanov EÚ k cenovo dostupnej energii.
Eurokomisár pre energetiku a bývanie Dan Jorgensen v správe pre médiá uviedol, že energetický systém Európy je vystavený novým rizikám, ako sú kybernetické útoky, vplyvy klimatických zmien a turbulentná geopolitická situácia. „Aby dodávky energie zostali stabilné a bezpečné na celom našom kontinente, potrebujeme silnejší a výhľadový rámec EÚ. Toto preskúmanie je kľúčové pre zabezpečenie energetickej bezpečnosti EÚ nielen dnes, ale aj v budúcnosti.“ vysvetlil.
Občania, odborníci a experti sú vyzvaní, aby prispeli svojimi dôkazmi a postrehmi najneskôr do 13. októbra.
