< sekcia Zahraničie
Eurokomisia sa zúčastní na stretnutí Trumpovej Rady mieru
Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok vo Washingtone a EÚ na ňom bude zastupovať eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová.
Autor TASR
Brusel 16. februára (TASR) – Európska únia sa tento týždeň zúčastní na prvom stretnutí Rady mieru založenej americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Budem tam len ako pozorovateľ a do Rady mieru nevstúpi, oznámil hovorca Európskej komisie (EK). Informuje o tom TASR podľa agentúry AFP.
Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok vo Washingtone a EÚ na ňom bude zastupovať eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová.
„Zúčastní sa na stretnutí Rady mieru v konkrétnej časti venovanej Pásme Gazy. Chcel by som zdôrazniť, že Európska komisia sa nestáva členom Rady mieru,“ povedal hovorca EK Guillaume Mercier. Doplnil, že účasť exekutívy EÚ bude súčasťou záväzku podporovať realizáciu prímeria v Pásme Gazy a obnovu tohto palestínskeho územia.
Trump založil Radu mieru 22. januára a je jej predsedom. Hlavnou úlohou rady by podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Jej účel sa však medzičasom zmenil na riešenie rôznych medzinárodných konfliktov, čo vyvolalo obavy, že šéf Bieleho domu chce vytvoriť inštitúciu konkurujúcu OSN. Znepokojenie vyjadrili aj niektoré členské krajiny EÚ.
„Stále máme viacero otázok, pokiaľ ide o viacero prvkov v Rade mieru: jedna sa týka rozsahu jej pôsobnosti, druhá jej riadenia a tretia súladu s Chartou OSN,“ uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni.
Zasadnutie sa uskutoční vo štvrtok vo Washingtone a EÚ na ňom bude zastupovať eurokomisárka pre Stredomorie Dubravka Šuicová.
„Zúčastní sa na stretnutí Rady mieru v konkrétnej časti venovanej Pásme Gazy. Chcel by som zdôrazniť, že Európska komisia sa nestáva členom Rady mieru,“ povedal hovorca EK Guillaume Mercier. Doplnil, že účasť exekutívy EÚ bude súčasťou záväzku podporovať realizáciu prímeria v Pásme Gazy a obnovu tohto palestínskeho územia.
Trump založil Radu mieru 22. januára a je jej predsedom. Hlavnou úlohou rady by podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN malo byť dohliadanie na povojnovú obnovu Pásma Gazy. Jej účel sa však medzičasom zmenil na riešenie rôznych medzinárodných konfliktov, čo vyvolalo obavy, že šéf Bieleho domu chce vytvoriť inštitúciu konkurujúcu OSN. Znepokojenie vyjadrili aj niektoré členské krajiny EÚ.
„Stále máme viacero otázok, pokiaľ ide o viacero prvkov v Rade mieru: jedna sa týka rozsahu jej pôsobnosti, druhá jej riadenia a tretia súladu s Chartou OSN,“ uviedol hovorca EÚ Anouar El Anouni.