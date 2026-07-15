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Eurokomisia schválila akčný plán siete X na zvýšenie transparentnosti
Komisia uviedla, že plán sa zameriava najmä na plnenie povinností v oblasti transparentnosti a sprístupňovania údajov výskumníkom.
Autor TASR
Brusel 15. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že schválila akčný plán sociálnej siete X s cieľom zabezpečiť jej súlad s pravidlami transparentnosti podľa nariadenia Európskej únie o digitálnych službách (DSA). EK vlani udelila sieti najbohatšieho muža sveta Elona Muska pokutu 120 miliónov eur za porušenie pravidiel, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.
Komisia uviedla, že plán sa zameriava najmä na plnenie povinností v oblasti transparentnosti a sprístupňovania údajov výskumníkom. „Schválené opatrenia predstavujú dôležitý krok k tomu, aby výskumníci, občianska spoločnosť a široká verejnosť získali lepší prehľad o fungovaní systémov sieti X, najmä pri monitorovaní systémových rizík a hodnotení jej širšieho vplyvu na používateľov i európsku spoločnosť ako celok,“ uviedla EK vo vyhlásení.
Jedna z najväčších platforiem sociálnych médií na svete sa podľa EK zároveň zaviazala, že plnenie akčného plánu podrobí externému a nezávislému auditu. Na jeho implementáciu má šesť mesiacov a počas tohto obdobia bude podliehať sprísnenému dohľadu eurokomisie.
Oznámenie prichádza v čase, keď viaceré európske krajiny po vzore Austrálie sprísňujú reguláciu sociálnych sietí. Francúzsko, Nórsko či Spojené kráľovstvo pripravujú alebo zavádzajú opatrenia na obmedzenie používania sociálnych médií maloletými. Vlastný legislatívny návrh v tejto oblasti plánuje Európska komisia predstaviť po letnej prestávke.
Komisia uviedla, že plán sa zameriava najmä na plnenie povinností v oblasti transparentnosti a sprístupňovania údajov výskumníkom. „Schválené opatrenia predstavujú dôležitý krok k tomu, aby výskumníci, občianska spoločnosť a široká verejnosť získali lepší prehľad o fungovaní systémov sieti X, najmä pri monitorovaní systémových rizík a hodnotení jej širšieho vplyvu na používateľov i európsku spoločnosť ako celok,“ uviedla EK vo vyhlásení.
Jedna z najväčších platforiem sociálnych médií na svete sa podľa EK zároveň zaviazala, že plnenie akčného plánu podrobí externému a nezávislému auditu. Na jeho implementáciu má šesť mesiacov a počas tohto obdobia bude podliehať sprísnenému dohľadu eurokomisie.
Oznámenie prichádza v čase, keď viaceré európske krajiny po vzore Austrálie sprísňujú reguláciu sociálnych sietí. Francúzsko, Nórsko či Spojené kráľovstvo pripravujú alebo zavádzajú opatrenia na obmedzenie používania sociálnych médií maloletými. Vlastný legislatívny návrh v tejto oblasti plánuje Európska komisia predstaviť po letnej prestávke.