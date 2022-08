Eurokomisia si opätovne pripomenula Pamätný deň rómskeho holokaustu

Brusel 2. augusta (TASR) - Predstavitelia Európskej komisie (EK) si v pondelok - deň pred Pamätným dňom rómskeho holokaustu, ktorý si Európa pripomína 2. augusta - opätovne pripomenuli státisíce rómskych obetí holokaustu, ktoré trpeli a boli zavraždené počas nacistického režimu. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.



V spoločnom vyhlásení, pod ktoré sa podpísali predsedníčka EK Ursula von der Leyenová, podpredsedníčka eurokomisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová, sa uvádza, že aj státisíce Rómov boli obeťami holokaustu, keď trpeli a boli vyvražďovaní počas nacistického režimu.



"Nikdy nesmieme zabudnúť na prenasledovanie Rómov počas holokaustu. A nemôžeme zatvárať oči ani pred výzvami a diskrimináciou, ktorej rómska menšina stále čelí," uvádza sa v dokumente exekutívy EÚ.



Von der Leyenová, Jourová a Dalliová upozornili, že eurokomisia úzko spolupracuje s členskými štátmi EÚ v boji proti protirómskym náladám a prejavom.



"Tento rok predstavíme prvé hodnotenie národných rómskych stratégií. V Únii sa usilujeme o otvorenosť, toleranciu a rešpektovanie ľudskej dôstojnosti pre všetkých ľudí rovnako. Len v takomto duchu môžeme bojovať proti rasizmu a diskriminácii," uviedli predstaviteľky EK.



Komisárka Dalliová v utorok navštívi bývalý nacistický koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, kde v rámci spomienkového prejavu položí veniec na počesť rómskych obetí holokaustu.



V roku 2015 Európsky parlament vyhlásil 2. august za každoročný Pamätný deň rómskeho holokaustu, čím si Európania pripomínajú okolo 500.000 európskych Rómov zavraždených v nacistami okupovanej Európe. V tom čase to znamenalo najmenej štvrtinu celkovej rómskej populácie v Európe.



Európska komisia v roku 2020 prijala Strategický rámec EÚ pre Rómov, ktorého cieľom je poskytnúť všetkým Rómom príležitosť naplno využiť svoj potenciál. Komisia za týmto účelom stanovila komplexný trojpilierový prístup: rovnosť so všetkými ostatnými členmi spoločnosti, sociálne a ekonomické začlenenie a plnohodnotná účasť na politickom, sociálnom, ekonomickom a kultúrnom živote.



Prvá správa o hodnotení národných stratégií pre Rómov, ktorú EK predstaví na jeseň, posúdi strategické rámce v prospech začleňovania Rómov predložené členskými štátmi. EK zároveň preskúma aj to, ako členské štáty riešia boj proti protirómskym náladám a aké opatrenia zaviedli na podporu povedomia o rómskych kultúrach, jazyku a histórii vrátane spomienky na rómsky holokaust.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)