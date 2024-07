Eurokomisia skúma verdikt, neposkytla dosť informácií o nákupe vakcín

Brusel 17. júla (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu zareagovala na rozhodnutie Všeobecného súdu Európskej únie, podľa ktorého neumožnila verejnosti dostatočný prístup k informáciám o kúpnych zmluvách na vakcíny proti vírusu COVID-19. Exekutíva EÚ podľa vlastného vyjadrenia dôkladne preštuduje rozsudky súdu a ich dôsledky. Informuje o tom spravodajca TASR.



Súdna inštancia z Luxemburgu sa zaoberala podnetom zo strany poslancov Európskeho parlamentu (EP) za skupinu Zelených, ktorí sa sťažovali, že EK im odmietla poskytnúť úplný prístup k zmluvám o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, o ktorých exekutíva EÚ rokovala počas pandémie s ich výrobcami.



Europoslanci chceli preskúmať podmienky zmlúv, ale dostali k nim len čiastočný prístup, pričom niektoré dokumenty boli začiernené. Komisia to zdôvodnila tým, že sa tak stalo v záujme ochrany obchodných záujmov a rozhodovacieho procesu.



"Komisia berie na vedomie rozsudky Všeobecného súdu v dvoch prípadoch týkajúcich sa prístupu k zmluvám o očkovaní proti COVID-19 a súvisiacim informáciám," uvádza sa v stredajšej správe pre médiá.



Podľa stanoviska eurokomisie Všeobecný súd EÚ vo svojich rozsudkoch pri väčšine nárokov uznal ňou predložené dôvody. Súd z pohľadu EK uznal najmä to, že ochrana obchodných záujmov sa vzťahuje na ustanovenia zmlúv týkajúce sa: umiestnenia výroby, ustanovení o právach duševného vlastníctva, ustanovenia o zálohových platbách a prístupu k harmonogramom dodávok vakcín.



Všeobecný súd potvrdil, že EK bola oprávnená poskytnúť len čiastočný prístup k uvedeným informáciám, a žalujúcej strane vyhovel len čiastočne v dvoch bodoch.



Súd rozhodol, že Európska komisia mala poskytnúť viac vysvetlení na zdôvodnenie odmietnutia prístupu k určitým ustanoveniam v zmluvách. A rozhodol tiež, že EK mala poskytnúť osobné údaje týkajúce sa členov vyjednávacích tímov zložených zo zástupcov členských štátov EÚ a úradníkov eurokomisie.



"Komisia vo všeobecnosti poskytuje čo najširší prístup verejnosti k dokumentom v súlade so zásadami otvorenosti a transparentnosti. V týchto prípadoch však Európska komisia potrebovala nájsť zložitú rovnováhu medzi právom verejnosti vrátane poslancov Európskeho parlamentu na informácie a právnymi požiadavkami vyplývajúcimi zo samotných zmlúv o COVID-19, čo by mohlo viesť k nárokom na náhradu škody na náklady daňových poplatníkov," píše sa v stamovisku exekutívy EÚ.



Podľa eurokomisie Súdny dvor EÚ v skutočnosti v minulosti už v mnohých prípadoch uznal potrebu chrániť obchodné záujmy zmluvných partnerov.



"V každom prípade Európska komisia poskytla Európskemu parlamentu, podľa rámcovej dohody o vzťahoch medzi týmito dvoma inštitúciami, úplné informácie o zmluvách o očkovaní proti COVID-19," zdôraznila EK a spresnila, že v súlade so svojou inštitucionálnou úlohou je zodpovedná za to, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov, a má tiež povinnosť chrániť súkromie a osobné údaje dotknutých jednotlivcov.