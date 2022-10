Eurokomisia spresnila detaily ôsmeho sankčného balíka EÚ proti Rusku

Členovia volebnej komisie rátajú hlasy po skončení referenda o pripojení samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) k Rusku v ukrajinskom meste Doneck na východe Ukrajiny v utorok 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Brusel 6. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok privítala, že Rada EÚ (členské krajiny) prijala ôsmy balík sankcií proti Rusku. Informuje o tom spravodajca TASR.EK spresnila, že balík sankcií bol koordinovaný s medzinárodnými partnermi a EÚ ním reaguje na nezákonnú vojnu proti Ukrajine, vrátane nezákonnej anexie časti ukrajinského územia na základe falošných referend a otvorených jadrových hrozieb zo strany Moskvy.Na sankčný zoznam pribudlo 35 osôb a spoločností zapojených do okupácie, nelegálnej anexie území a príprave falošných referend. Sankcie boli novým balíkom rozšírené aj na všetky oblasti Ukrajiny mimo kontroly Kyjeva.Cieľom vývozných obmedzení je obmedziť prístup Ruska k vojenským, priemyselným a technologickým položkám. Zahŕňa to zákaz vývozu uhlia vrátane koksovateľného uhlia, elektronických komponentov, predmetov pre letecký sektor a určité chemikálie. Pribudol zákaz vývozu ručných zbraní a iného tovaru používaného na mučenie.Hodnota nových dovozných obmedzení je takmer sedem miliárd eur. Zahŕňajú zákaz dovozu ruských hotových výrobkov a polotovarov z ocele, strojov a zariadení, plastov, vozidiel, textilu, obuvi, kože, keramiky, niektorých chemických výrobkov a šperkov, okrem tých zo zlata.Zákaz dovozu ruskej ropy zostáva v plnej miere zachovaný a cenový limit umožní jej prepravu do tretích krajín, ak jej cena zostane pod vopred stanoveným stropom. Povedie to k ďalšiemu znižovaniu príjmov Ruska. Toto opatrenie nadobudne účinnosť po 5. decembri 2022 pre surovú ropu a 5. februára 2023 pre rafinované ropné produkty.Nový balík sankcií zakazuje občanom EÚ zastávať funkcie vo vedení niektorých ruských štátnych podnikov. Sprísnil sa aj doterajší zákaz narábania s kryptomenami bez ohľadu na ich výšku.