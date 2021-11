Eurokomisia sprísnila pravidlá pre politickú a cielenú reklamu v EÚ

Brusel 25. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) predložila vo štvrtok návrh týkajúci sa transparentnosti a zacieľovania politickej reklamy v Európskej únii.



Podľa nových pravidiel by každá politická reklama mala byť jasne označená ako reklama s uvedením informácií aj o tom, kto za ňu zaplatil a koľko. Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu by mali byť podrobne vysvetlené a použitie osobných údajov bez výslovného súhlasu danej osoby zakázané.



Cieľom EK je podporiť inkluzívnu a rovnocennú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024, ako aj v komunálnych voľbách v celej EÚ.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla, že voľby nesmú byť súťažou pokútnych a netransparentných metód a ľudia musia vedieť, prečo reklamu vidia a kto a koľko za ňu zaplatil. "Nové technológie by mali byť nástrojmi emancipácie, nie manipulácie. Tento ambiciózny návrh pozdvihne transparentnosť politických kampaní na úplne novú úroveň a obmedzí neprehľadné techniky zacieľovania," uviedla v správe pre médiá.



Podľa EK v období digitálnej transformácie ľudia musia vedieť ľahko rozlíšiť, či sa pozerajú na platený politický obsah, a musia mať možnosť zúčastňovať sa na otvorených diskusiách, ktoré nie sú ovplyvnené dezinformáciami, zasahovaním a manipuláciou. Každému by malo byť jasné, kto je sponzorom politickej reklamy a prečo.



Pojem "politická reklama" bude zahŕňať reklamu politického činiteľa, pre politického činiteľa alebo v jeho mene, ako aj reklamu zameranú na aktuálne problémy, ktorá môže ovplyvniť výsledok volieb alebo referenda či volebné správanie.



Platená politická reklama musí byť jasne označená a musí uvádzať meno sponzora i oznámenie o transparentnosti, v ktorom sa musia uvádzať tieto položky: suma vynaložená na politickú reklamu; zdroje použitých financií; súvislosť medzi reklamou a voľbami alebo referendami.



Techniky zacieľovania a zosilňovania politického obsahu, v ktorých sa využívajú alebo odvodzujú citlivé osobné údaje (etnický pôvod, náboženské presvedčenie, sexuálna orientácia), budú zakázané. Povolené budú len vtedy, ak k nim dá dotknutá osoba výslovný súhlas.



Po prvý raz bude povinné zahrnúť do reklamy informácie o tom, prečo reklama cieli na konkrétnu osobu. Takisto bude povinné zverejniť, na aké skupiny osôb bola reklama zacielená, na základe akých kritérií a s akými nástrojmi alebo metódami. Politická reklama sa neuverejní, ak nebude spĺňať všetky požiadavky na transparentnosť.



Členské štáty zavedú účinné, primerané a odrádzajúce pokuty za porušenie pravidiel transparentnosti politickej reklamy.



Komisia vo štvrtok navrhla aj revíziu pravidiel Európskej únie o financovaní európskych politických strán a nadácií. Cieľom je uľahčiť interakciu európskych politických strán s národnými členskými stranami i so zahraničím, zvýšiť transparentnosť, najmä pokiaľ ide o politickú reklamu a dary, znížiť administratívnu záťaž a zvýšiť finančnú životaschopnosť európskych politických strán a nadácií.



Okrem toho EK navrhla aktualizovať pravidlá európskych a komunálnych volieb týkajúce sa občanov EÚ, ktorí bývajú v inom členskom štáte, než je štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi. Takýchto "migrujúcich" občanov je približne 13,5 milióna, ale len málo z nich využíva právo voliť v európskych a komunálnych voľbách. Komisia navrhla zmeny tak, aby títo občania mohli voliť v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024. Návrh obsahuje aj záruky pre migrujúcich občanov EÚ, že nebudú vyradení zo zoznamu voličov v krajine svojho pôvodu.



O návrhoch Európskej komisie budú rokovať Európsky parlament a Rada EÚ, pričom nové pravidlá by mali nadobudnúť účinnosť najneskôr na jar 2023, čiže jeden rok pred voľbami do Európskeho parlamentu. Členské štáty by ich mali dovtedy v plnej miere implementovať.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)