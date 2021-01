Eurokomisia spustila fázu komcipovania Nového európskeho Bauhausu

Brusel 18. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že spustila fázu koncipovania iniciatívy Nový európsky Bauhaus, ktorú ohlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v septembri 2020.Nový európsky Bauhaus je environmentálny, hospodársky a kultúrny projekt s cieľom kombinovať dizajn, udržateľnosť, prístupnosť, finančnú dostupnosť a investície v snahe pomôcť pri uskutočňovaní Európskej zelenej dohody.Cieľom prípravnej fázy je zapojiť zainteresované strany, aby koncepciu formovali spoločne, preskúmali nápady, určili najpálčivejšie potreby a výzvy a vytvorili medzi sebou pevné prepojenia. Jej súčasťou je aj prvý ročník ceny Nového európskeho Bauhausu, ktorý EK vyhlási na jar tohto roku.Následne, počas jesene, sa v rámci prvej fázy uverejnia výzvy na predkladanie návrhov v snahe uviesť do života nápady Bauhausu na minimálne piatich miestach v členských štátoch EÚ, a to pomocou finančných prostriedkov Únie na vnútroštátnej i regionálnej úrovni.Predsedníčka EK v tejto súvislosti vyhlásila, že ide o, ktorý členom EÚ pomôže preskúmať, ako môžu spolu lepšie nažívať po prekonaní pandémie koronavírusu.vysvetlila Von der Leyenová.Ambíciou je vyvinúť inovačný rámec na podporu, uľahčenie a urýchlenie zelenej transformácie, čo chce EK dosiahnuť skombinovaním udržateľnosti a estetiky, spojením sveta kultúry a umenia na jednej strane a sveta vedy a technológie na druhej strane.Komisia zdôraznila, že je to projekt pre všetky regióny a územia v EÚ, ktorý by mal prispieť k sociálnej súdržnosti i riešeniu bytovej otázky.Umelci, dizajnéri, inžinieri, vedci, podnikatelia, architekti, študenti a všetci zainteresovaní sa môžu na špeciálnej webovej stránke , ktorá bola spustená v pondelok, podeliť o príklady inšpiratívnych úspechov európskeho Bauhausu, o svoje nápady, ako ho formovať a ako by sa mal vyvíjať, ako aj o svoje obavy a problémy, ktorým čelia. Bude to začiatok inovačného procesu spoločného koncipovania. Organizácie, ktoré sa chcú intenzívnejšie zapojiť, môžu zareagovať na výzvu uverejnenú na webovej stránke a stať saV ďalšej fáze - vo fáze realizácie - sa zavedie päť pilotných projektov zameraných na spoločné koncipovanie nových riešení, ktoré budú nielen udržateľné a inkluzívne, ale takisto budú mať štýl. Cieľom tretej fázy - fázy šírenia - bude prostredníctvom nových projektov, vytvárania sietí a výmeny poznatkov v Európe i mimo nej šíriť nápady a koncepcie, ktoré sú podstatou Nového európskeho Bauhausu.(spravodajca TASR Jaromír Novak)