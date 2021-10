Eurokomisia spustila konzultácie o žalobách proti účasti verejnosti

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia v pondelok oznámila, že spustila verejnú konzultáciu o opatreniach EÚ proti súdnym sporom voči novinárom a ochrancom práv. Ide o takzvané strategické žaloby proti účasti verejnosti (SLAPP).



Konzultácie budú podkladom pre nadchádzajúcu legislatívnu iniciatívu proti SLAPP, ktorú predloží EK, ako uvádza v akčnom pláne pre európsku demokraciu.



Podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti pripomenula, že maltská investigatívna novinárka Daphne Caruanová Galiziová mala v čase svojej vraždy 47 súdnych sporov známych ako SLAPP.



"Novinári a ochrancovia práv by mali byť strážnymi psami našej demokracie, nemali by byť legálne obťažovaní kvôli kontrole tých, ktorí sú pri moci. Verejná konzultácia nám pomôže pochopiť, čo musíme urobiť, aby sme ich ochránili," uviedla Jourová v správe pre médiá.



Podľa slov eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa sú SLAPP hrozbou pre demokratické hodnoty a základné práva a okrem toho zneužívajú právne a súdne systémy na cenzúru, zastrašovanie a umlčiavanie novinárov a obhajcov práv.



Iniciatíva proti SLAPP je súčasťou akčného plánu pre európsku demokraciu, v ktorom sa uvádza, že tieto postupy sa v mnohých členských štátoch EÚ stále viac používajú, a to v prostredí, v ktorom narastá nepriateľská činnosť voči novinárom.



Na konzultácii sa môžu zúčastniť občania, novinári, členské štáty, mimovládne organizácie, občianska spoločnosť, ako aj sudcovia a právnici, aby vyjadrili svoje názory k tejto záležitosti.



Verejná konzultácia bude otvorená do 10. januára 2022 a je možné sa do nej zapojiť cez webovú stránku: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13192-EU-action-against-abusive-litigation-SLAPP-targeting-journalists-and-rights-defenders_en.



Strategické žaloby proti účasti verejnosti sú osobitnou formou obťažovania, ktoré sa čoraz viac používajú proti novinárom a ďalším osobám aktívnym v ochrane verejného záujmu. Ide o neopodstatnené alebo prehnané žaloby iniciované štátnymi orgánmi, obchodnými korporáciami alebo mocnými jednotlivcami proti slabším stranám, ktoré vo veci verejného záujmu vyjadrujú kritiku alebo uverejňujú správy nepríjemné pre žalobcov. Ich cieľom je cenzurovať, zastrašovať a umlčiavať kritikov tým, že ich zaťažia nákladmi na právnu obhajobu až dovtedy, kým upustia od kritiky alebo prestanú klásť odpor.