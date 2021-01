Eurokomisia spustila konzultácie o transparentnosti politickej reklamy

Brusel 25. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že začína verejné konzultácie o transparentnosti politickej reklamy, čím nadväzuje na svoje záväzky prijaté v rámci Akčného plánu pre európsku demokraciu.Akčný plán bol predstavený v decembri 2020 a eurokomisia chce cez túto iniciatívu navrhnúť nové právne predpisy zamerané na transparentnosť politicky sponzorovaných obsahov.Pripravovaný legislatívny návrh sa bude týkať politickej reklamy na internete (online) a aj mimo internetu a bude dopĺňať pravidlá stanovené v návrhu EK o digitálnych službách. Cieľom je zaviesť osobitné pravidlá v tejto oblasti v dostatočnom časovom predstihu pred budúcimi voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2024.Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť príspevky od širokej škály zainteresovaných strán: od členov akademickej obce, podnikateľov, mimovládnych organizácií, zástupcov médií, ale aj verejných orgánov a politických strán.Všetci tí, ktorí by sa chceli zúčastniť na verejnej konzultácii, môžu vyplniť dotazník, ktorý bude k dispozícii do 2. apríla 2020 na nasledovnej webovej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiat ives/12826-Transparency-of-political-advertising/public-consultation (spravodajca TASR Jaromír Novak)