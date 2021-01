Eurokomisia spustila konzultáciu týkajúcu sa starnutia populácie v EÚ

Brusel 27. januára (TASR) - Európska komisia (EK) predstavila v stredu tzv. zelenú knihu, ktorou začína rozsiahlu politickú diskusiu o problémoch a príležitostiach, ktoré Európe prináša starnutie spoločnosti. Iniciatívu prezentovala podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová, ktorá zároveň spustila aj verejnú konzultáciu na túto tému.



Zelená kniha ukazuje, ako najnovší demografický trend ovplyvní európske hospodárstvo a spoločnosť, a vyzýva verejnosť, aby prostredníctvom verejnej konzultácie vyjadrila svoje názory. Konzultácia s občanmi bude prebiehať 12 týždňov.



"Skutočnosť, že žijeme dlhšie a zdravšie ako predchádzajúce generácie, ukazuje, aké úspešné a silné je naše sociálne trhové hospodárstvo. Objavujú sa však aj nové problémy a tiež nové príležitosti, ktoré je potrebné zvážiť. Zelená kniha otvára diskusie o tom, ako plne využiť potenciál starnúcej populácie, k akým inováciám to môže motivovať a ako by mala vyzerať politická reakcia," vysvetlila Šuicová v správe pre médiá.



Zelená kniha vytvára rámec pre diskusiu o starnutí obyvateľstva tým, že uvádza rýchlosť a rozsah demografických zmien v európskej spoločnosti, ako aj vplyvy, ktorý majú tieto zmeny na politiku. Do širšej témy diskusií patria všetky možné aspekty od podpory zdravého životného štýlu a celoživotného vzdelávania až po posilnenie systémov zdravotníctva a opatrovateľskej starostlivosti o starších obyvateľov.



Dokument z dielne EK upozorňuje na potrebu získať viac pracovných síl, na nové príležitosti pre vytváranie pracovných miest a zaoberá sa vplyvom starnutia populácie na profesijnú kariéru ľudí, ich blahobyt, dôchodky, sociálnu ochranu a produktivitu. Zdôrazňuje, že je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi udržateľným riešením pre systémy sociálneho zabezpečenia a posilnením medzigeneračnej solidarity.



Komisia v tejto súvislostí zdôraznila, že v nasledujúcich desaťročiach sa bude počet starších ľudí v EÚ zvyšovať. V súčasnosti má 27-členná Únia 20 percent obyvateľov starších ako 65 rokov, do roku 2070 by ich podiel mal vzrásť na 30 percent. Podiel osôb vo veku nad 80 rokov by sa mal viac ako zdvojnásobiť a do roku 2070 dosiahnuť 13 percent. Rovnako sa čakáva, že počet osôb, ktoré budú potrebovať dlhodobú starostlivosť, vzrastie z 19,5 milióna v roku 2016 na 23,6 milióna v roku 2030 a 30,5 milióna v roku 2050.



Na verejnej konzultácii sa môžu zúčastniť zainteresovaní občania a organizácie zo všetkých členských štátov, a to aj na regionálnej a miestnej úrovni. Komisia na základe tejto konzultácie zváži možnú politickú reakciu, ktorá by posilnila úsilie členských štátov a regiónov pri riešení otázok súvisiacich so starnutím obyvateľstva.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)