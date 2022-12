Eurokomisia: Summit EÚ–ASEAN zblížil Úniu s indo-tichomorským regiónom

Brusel 15. decembra (TASR) - Stredajší summit EÚ–ASEAN v Bruseli bol dobrou príležitosťou pre zblíženie sa Únie s indo-tichomorským regiónom. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK) v oficiálnom vyhlásení, o ktorom informuje spravodajca TASR.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas summitu s lídrami Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) oznámila, že EÚ poskytne investičný balík vo výške desať miliárd eur, ktorý má rýchliť investície do infraštruktúry tohto regiónu so zameraním sa na zelenú transformáciu a udržateľnú konektivitu.



Von der Leyenová a výkonný podpredseda EK Frans Timmermans sa v mene EÚ spolu s lídrami z Vietnamu, Spojeného kráľovstva a ďalších krajín zo skupiny medzinárodných partnerov dohodli na partnerstve pre spravodlivú energetickú transformáciu s Vietnamom.



Toto partnerstvo podporí Vietnam, aby splnil svoj ambiciózny cieľ dosiahnuť bezuhlíkové hospodárstvo do roku 2050 a prechod od fosílnych palív k čistej energii. Európska únia v priebehu nasledujúcich troch až piatich rokov zmobilizuje 14,5 miliardy eur verejných a súkromných financií na podporu zeleného prechodu Vietnamu.



Európska únia a členské štáty ASEAN-u sa tiež dohodli na vytvorení energetického dialógu medzi sebou. Ide o nový rámec pre oba regióny na pravidelnú výmenu informácií o energetickej bezpečnosti, obnoviteľnej energii a zelenom vodíku, energetickej účinnosti, ako aj o regionálnej integrácii trhu s energiou.



Von der Leyenová a singapurský premiér Lee Hsien Loong (Li Sien-lung) oznámili podpísanie digitálneho partnerstva medzi EÚ a Singapurom v roku 2023, ktoré uľahčí obchod a dôveryhodné toky údajov a podporí inovácie, nové normy, digitálne zručnosti pre pracovníkov a digitálnu transformáciu podnikov a verejných služieb.



Pri príležitosti summitu EÚ–ASEAN európsky šéf diplomacie Josep Borrell podpísal dve bilaterálne dohody o partnerstve a spolupráci s Malajziou a Thajskom.



V neposlednom rade lídri členských krajín oboch združení oslávili podpísanie Komplexnej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a ASEAN-om v októbri tohto roku. Táto dohoda otvorí viac príležitostí pre leteckú dopravu, posilní priame prepojenie medzi oboma regiónmi a zároveň zdokonalí pravidlá a normy pre príslušné medzinárodné lety.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)