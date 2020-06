Eurokomisia upozornila na rastúcu diskrimináciu moslimov v Európe

Brusel 18. júna (TASR) - Moslimská komunita v Európe čelí rastúcej diskriminácii v mnohých oblastiach života. Uviedla to vo štvrtok Európska komisia (EK), ktorá stála za prípravou videokonferencie o boji proti diskriminácii moslimských komunít.



Štvrtkové podujatie exekutíva EÚ pripravila v spolupráci s chorvátskym predsedníctvom v Rade EÚ a Európskou sieťou orgánov pre rovnosť (Equinet).



Účastníci konferencie sú z rôznych sektorov činností, vrátane zástupcov vnútroštátnych orgánov, členov skupín na vysokej úrovni pre boj proti rasizmu, xenofóbii, nediskriminácii, rovnosti a rozmanitosti, predstaviteľov vnútroštátnych orgánov pre rovnosť, medzinárodných organizácií, ako aj zástupcov občianskej spoločnosti.



Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová, ktorá otvárala videokonferenciu, pri tejto príležitosti upozornila, že moslimská komunita v Európe čelí rastúcej diskriminácii v mnohých oblastiach života, a to z dôvodu svojho náboženstva, ale často aj v spojení s inými dôvodmi, ako je etnický pôvod či pohlavie.



"Tým sa ohrozujú ich základné práva a bráni sa v plnej miere realizácii Únie rovnosti. Vyzývam členské štáty, aby urobili viac pre zabezpečenie úplného presadzovania existujúcich pravidiel v celej EÚ. Osobitne oceňujem zapojenie chorvátskeho predsedníctva a mnohých organizácií presadzujúcich rovnosť v EÚ za ich odhodlanie v tejto veci," uviedla Dalliová.



Diskusie počas konferencie sú zamerané aj na účinky koronakrízy na prehlbovanie nerovností a diskriminácie v Európe, čo postihuje zraniteľnejšie skupiny vrátane moslimov. Účastníci tohto podujatia budú diskutovať aj o diskriminácii, ktorá sa osobitne týka moslimských žien a o nenávistných prejavov proti moslimom. Cieľom konferencie je zamerať sa aj na to, ako môžu organizácie na podporu rovnosti účinnejšie spolupracovať s vnútroštátnymi orgánmi a občianskou spoločnosťou s cieľom lepšie podporovať obete diskriminácie, ako aj na to, aké opatrenia zavádzať na predchádzanie protimoslimským diskriminačným prejavom a činom.



Presný počet moslimov v Európe nie je známy. Podľa štúdie spoločnosti Pew Research z roku 2010 bol celkový počet moslimov v Európe (okrem Turecka) približne 44 miliónov osôb, z toho 19 miliónov v 28-člennej EÚ, čo je 3,8 percenta z celkového počtu obyvateľov Únie. Údaje Pew Research z roku 2017 hovorili o 25,7 milióna moslimov žijúcich v EÚ, Nórsku a Švajčiarsku, čo bolo 4,9 percenta celkovej populácie EÚ a dvoch krajín schengenského priestoru.



