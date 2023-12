Eurokomisia uvoľnila Maďarsku 10 miliárd eur zo zmrazených eurofondov

Brusel 13. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že uvoľnila desať miliárd eur z eurofondov určených pre Maďarsko. Komisia skonštatovala, že reformy, ktoré uskutočnila vláda premiéra Viktora Orbána na zlepšenie nezávislosti súdnictva, sú v súlade s požiadavkami, na ktorých sa obe strany dohodli.



Zvyšok zmrazených eurofondov a miliardy eur, na ktoré si Maďarsko mohlo nárokovať kvôli pandémii ochorenia COVID-19, zostávajú stále zablokované.



Európska únia zmrazila peniaze pre obavy, že Orbánova vláda príliš toho urobila príliš málo na podporu právneho štátu a boj proti korupcii. Členské štáty na základe návrhu eurokomisie v decembri 2022 v rámci mechanizmu rozpočtovej podmienenosti prijali opatrenia na ochranu rozpočtu Únie pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v stredu v správe pre médiá uviedol, že EK dostala dostatočné záruky na to, aby mohla povedať, že v Maďarsku sa posilní nezávislosť súdnictva.



Komisia informovala, že prijala dve rozhodnutia týkajúce sa Maďarska a situácie v oblasti právneho štátu v tejto krajine. Jedno sa týka podmienok spojených s reformou súdnictva v Maďarsku, a druhé sa týka mechanizmu rozpočtovej podmienenosti.



V decembri 2022 EK upozornila, že Maďarsko nesplnilo podmienky uvedené v Charte základných práv EÚ a má viacero obáv vrátane ohľadne nezávislosti justície. V stredajšom oznámení sa uvádza, že po dôkladnom posúdení a sérii konzultácií s maďarskou vládou sa EK domnieva, že Maďarsko prijalo opatrenia, ktoré sa zaviazalo prijať pre posilnenie nezávislosti justície a teda že časť financovania politiky súdržnosti už nebude blokovaná. To znamená, že Maďarsko môže začať žiadať úhrady až do výšky okolo 10,2 miliardy eur.



Komisia spresnila, že čo sa týka finančnej pomoci vyčlenenej kvôli pandémii ochorenia COVID-19 vo výške 6,3 miliardy, tá zostáva zablokovaná. Rovnako aj vzhľadom na to, že Maďarsko nedokázalo splniť takzvané "supermíľniky" v rámci reforiem cez národný plán obnovy a odolnosti, momentálne nie je možné vyplatiť ani tieto platby. Financovanie z rozpočtu EÚ, ktoré zostáva pre Maďarsko naďalej zablokované, predstavuje celkovo približne 21 miliárd eur.