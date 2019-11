Európska komisia dala ČR audit o údajnom Babišovom konflikte záujmov

Praha/Brusel 30. novembra (TASR) - Európska komisia zaslala v piatok do Česka konečnú auditnú správu, ktorá sa týka európskych dotácií vyplácaných skupine Agrofert. Odovzdanie dokumentu potvrdila českej rozhlasovej stanici Radiožurnál hovorkyňa Európskej komisie.



Dokument už v piatok večer dostalo české ministerstvo pre miestny rozvoj, informoval portál TN.cz televízie Nova.

Európska komisia však označila konečnú auditnú správu za dôvernú a odmietla ju ďalej komentovať.



Predbežná správa bola do Česka doručená už tento rok na jar a unikla aj do médií. Podľa nej je český premiér Andrej Babiš stále v konflikte záujmov, hoci svoje firmy previedol do zvereneckého fondu. V správe z jari sa uvádza argument, že Babiš má na tento fond stále vplyv.



Českej republike z tohto dôvodu hrozí, že bude musieť vracať do rozpočtu Únie okolo 450 miliónov korún (17,63 milióna eur). Premiér Babiš obvinenie z konfliktu záujmov pri čerpaní európskych dotácií pre koncern Agrofert stále odmieta. Vznikla aj senátna komisia, ktorá má riešiť práve tento prípad, ale mala ťažkosti dostať sa k auditným správam, pripomenul portál TN.cz