Eurokomisia v Kyjeve prisľúbila všestrannú pomoc pri obnove Ukrajiny

Brusel/Kyjev 2. februára (TASR) - Štvrtkové pracovné stretnutie Európskej komisie (EK) s ukrajinskou vládou v Kyjeve vyslalo jasný signál o záväzkoch EÚ stáť pri Ukrajine tak dlho, ako to bude potrebné. Poskytne jej tiež nový balík pomoci v hodnote 450 miliónov eur na rok 2023. V Kyjeve to potvrdila šéfka EK Ursula von der Leyenová, informuje spravodajca TASR.



Von der Leyenová pricestovala do Kyjeva v sprievode 15 eurokomisárov na prvé stretnutie s ukrajinskou vládou. Rokovanie, ktoré hostil ukrajinský premiér Denys Šmyhal, sa uskutočnilo deň pred summitom EÚ - Ukrajina.



EÚ poskytla Ukrajine od začiatku vojny okolo 50 miliárd eur. EK tiež pracuje na uvoľnení jednej miliardy eur na rýchle oživenie ukrajinskej ekonomiky.



"Ukrajinu budeme podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. A budeme pokračovať v uvaľovaní sankcií na Rusko, kým neprestane s agresiou. Ukrajina sa môže spoľahnúť na to, že Európa pomôže s obnovou a vybudovaním odolnejšej krajiny, ktorá vykročila k členstvu v EÚ," vyhlásila Von der Leyenová.



Z nového finančného balíka pôjde 145 miliónov na humanitárnu pomoc a 305 miliónov na obnovu infraštruktúry, zvýšenie odolnosti Ukrajiny a podporu reforiem. Rozšíri sa tiež energetická spolupráca s cieľom znižovať závislosť od dovozu fosílnych palív, najmä ruského plynu.



Ukrajina sa v roku 2023 stane súčasťou Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Uľahčil dodávku dodatočných 2400 generátorov elektriny, okrem pôvodných 3000 od začiatku vojny. Pomoc ponúka aj Fond na podporu energetiky Ukrajiny, ktorý zozbieral vyše 157,5 milióna eur pre energetický sektor.



EK prisľúbila Ukrajine prehĺbenie komplexnej dohody o voľnom obchode a zlepšenie prístupu na jednotný trh EÚ aj v podobe alternatívnych trás pre vývoz a pozastavenia dovozných ciel na ukrajinský tovar. Zároveň umožní Ukrajine účasť na iniciatívach ako Erasmus, Enterprise Europe Network či ďalších.



