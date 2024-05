Eurokomisia v máji vedie tri právne konania voči Slovensku

Brusel 23. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo svojom pravidelnom mesačnom balíku rozhodnutí o porušení právnych predpisov EÚ vo štvrtok oznámila, aké právne kroky podniká proti členským štátom, ktoré si neplnia svoje povinnosti podľa práva EÚ. Voči Slovensku v máji vedie tri konania, informuje spravodajca TASR.



V oblasti mobility a dopravy Slovensko dostalo formálne upozornenie za nedodržiavanie pravidiel EÚ o dohľade nad bezpečnosťou civilného letectva. Komisia sa domnieva, že Slovensko nespĺňa všetky požiadavky uvedené v nariadeniach z roku 2012.



Medzery vo vykonávaní nariadení sa týkajú primeraného výcviku personálu, klasifikácie vzdušného priestoru pre používateľov civilného letectva v regiónoch podliehajúcich vojenským obmedzeniam, pravidiel riešenia leteckých nehôd a incidentov a overovania bezpečnostných opatrení uložených leteckým prevádzkovateľom.



Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a vyriešilo avizované nedostatky. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede EK ako ďalší krok môže vydať odôvodnené stanovisko.



V oblasti digitálnej ekonomiky Slovensko spolu s ďalšími 17 členskými krajinami dostalo formálne upozornenie, pretože neurčilo zodpovedné orgány na implementáciu zákona o správe údajov alebo nepreukázalo, že tieto orgány sú splnomocnené vykonávať úlohy požadované legislatívou EÚ.



Zákon o správe údajov uľahčuje zdieľanie údajov medzi sektormi a krajinami EÚ v prospech občanov a podnikov. S účinnosťou od 24. septembra 2023 majú zodpovedné orgány v členských štátoch na starosti registráciu organizácií umožňujúcich dátový altruizmus a musia monitorovať dodržiavania pravidiel zo strany poskytovateľov služieb sprostredkovania údajov.



Komisia poslala formálnu výzvu 18 dotknutým členským štátom, ktoré majú dva mesiace na to, aby odpovedali a vyriešili načrtnuté nedostatky. Ak sa tak nestane, euokomisia môže ako ďalší právny krok vydať odôvodnené stanovisko.



V oblasti rozpočtu Slovensko a Poľsko dostali formálne upozornenia, lebo nedodržiavajú pravidlá zberu tradičných vlastných zdrojov (tie tvoria hlavne clá na dovoz do EÚ).



Komisia už viackrát vyzvala Poľsko a Slovensko, aby nahradili stratu tradičných vlastných zdrojov, vrátane zodpovedajúcich úrokov, no zatiaľ bez výsledku. EK preto obom krajinám posiela formálnu výzvu a ich vlády majú dva mesiace na to, aby odpovedali a riešili problémy, na ktoré upozorňuje eurokomisia. V prípade neposkytnutia uspokojivej odpovede im EK môže zaslať odôvodnené stanovisko.