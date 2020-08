Eurokomisia ukončila rozhovory o vakcíne už s piatym dodávateľom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Brusel 24. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že uzavrela sondážne rozhovory s americkou farmaceutickou spoločnosťou Moderna o nákupe potenciálnej vakcíny proti COVID-19. Moderna je v poradí piatou spoločnosťou, s ktorou eurokomisia rokovala o takejto vakcíne: po Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac - a po podpísaní dohody o predbežnom nákupe so spoločnosťou AstraZeneca.Moderna je spoločnosť so sídlom v USA, ktorá je priekopníkom vo vývoji novej triedy vakcín založených na technológii messenger RNA (mRNA).Plánovaná zmluva so spoločnosťou Moderna by umožnila všetkým členským štátom EÚ nielen zakúpiť vakcínu, ale ju aj darovať chudobnejším a menej rozvinutým krajinám či už v Európe alebo kdekoľvek na svete.Očakáva sa, že EK bude mať platný zmluvný rámec pre počiatočný nákup 80 miliónov dávok vakcíny od Moderny v mene všetkých členských štátov EÚ a možnosť nákupu ďalších 80 miliónov dávok, ak sa preukáže, že vakcína tejto spoločnosti je bezpečná a účinná.Komisia pripomenula, že vedie intenzívne diskusie aj s ďalšími výrobcami vakcín." uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová v správe pre médiá.Cieľom sondážnych rozhovorov, ktoré EK uzavrela v pondelok, je uzavretie dohody o predbežnom nákupe, ktorá sa má financovať prostredníctvom nástroja núdzovej podpory.