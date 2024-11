Eurokomisia vedie v novembri voči Slovensku dve právne konania

Brusel 14. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila, aké právne kroky podniká proti členským štátom EÚ, ktoré porušili právne predpisy a neplnia si svoje povinnosti vyplývajúce z legislatívy Únie. V novembrovom balíku právnych konaní sa Slovensko ocitlo dvakrát, informuje bruselský spravodajca TASR.



V oblasti Energia a klíma dostalo Slovensko spolu s ďalšími 12 členskými krajinami formálne upozornenie na to, že nepredložilo svoje konečné aktualizované národné energetické a klimatické plány v súlade s nariadením EÚ o riadení energetickej únie a opatreniach v oblasti klímy.



Konečné aktualizované plány sú kľúčové na zabezpečenie toho, aby členské štáty stanovili konkrétny plán na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. Sú kľúčové aj pre Európsku komisiu, aby posúdila, ako sú na tom členské štáty, pokiaľ ide o spoločné ambície dosiahnuť ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky do roku 2030.



Trinásť členských štátov – Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko a Slovinsko –, ktoré tento termín nestihli, porušilo svoju povinnosť, a preto dostalo formálne upozornenia a majú dva mesiace na odpoveď eurokomisii. Ak tak neurobia, EK im ako ďalší krok zašle odôvodnené stanovisko.



V oblasti Mobilita a doprava poslala EK Slovensku odôvodnené stanovisko za neplnenie si povinnosti pravidelnej kontroly cestných tunelov vybudovaných na transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Smernica z roku 2004 požaduje, aby členské štáty vykonávali pravidelné kontroly cestných tunelov v európskej dopravnej sieti s dĺžkou presahujúcou 500 metrov, a to najmenej každých šesť rokov. Cieľom je zaručiť bezpečnosť, predchádzať nehodám a zmierniť následky akýchkoľvek incidentov, ktoré môžu nastať.



SR má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže eurokomisia ako ďalší právny krok postúpiť prípad Súdnemu dvoru EÚ.