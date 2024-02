Eurokomisia víta 13. balík sankcií EÚ a potvrdzuje podporu Ukrajine

Brusel 23. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok privítala rozhodnutie Rady EÚ schváliť 13. balík sankcií voči Rusku, informuje o tom spravodajca TASR.



EK pred druhým výročím začiatku ruskej agresie voči Ukrajine vyhlásila, že podpora EÚ pre Ukrajinu a jej ľud sa nezmenšuje a 13. balík sa zameriava na ďalšie obmedzenie prístupu Ruska k vojenským technológiám (najmä dronov) a rozšírenie sankčného zoznamu. Nové sankcie sa týkajú 106 osôb a 88 právnych subjektov, celkovo je na sankčnom zozname EÚ už 2000 osôb a subjektov.



"Komisia bude naďalej podporovať členské štáty, aby zabezpečila účinné presadzovanie reštrikčných opatrení, a bude úzko spolupracovať s tretími krajinami s cieľom bojovať proti pokusom o ich obchádzanie," uvádza sa v stanovisku EK.



Medzi novozaradenými sú najmä spoločnosti a jednotlivci z ruského vojensko-priemyselného komplexu. Sankcie postihnú aj desiatky firiem a jednotlivcov zapojených do dodávok zbraní zo Severnej Kórey, ruského ministra obrany a niekoľko spoločností a jednotlivcov z Bieloruska poskytujúcich podporu ruským ozbrojeným silám.



Patrí sem aj šesť sudcov a desať úradníkov na okupovaných územiach Ukrajiny a tiež 15 jednotlivcov a dva subjekty zapojené do deportácie a vojenskej indoktrinácie ukrajinských detí.



Nový balík sankcií má zabrániť Rusku získavať západné citlivé technológie a spresňuje zoznam spoločností, ktoré mu obstarávajú kľúčové komponenty do dronov.



Na sankčný zoznam EÚ pridala 27 firiem z Číny, Kazachstanu, Indie, Thajska, Turecka, zo Srbska a Srí Lanky, na ktoré sa vzťahujú prísnejšie obmedzenia vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím, ako aj tovaru a technológií, ktoré by mohli zmodernizovať obranný a bezpečnostný sektor Ruska.



Zakazuje sa aj vývoz hliníkových kondenzátorov s vojenským využitím a rozširuje sa zoznam partnerských krajín pre nepriamy zákaz dovozu železa a ocele o Spojené kráľovstvo.



EK zdôraznila, že po dvoch rokoch od začiatku útočnej vojny Ruska proti Ukrajine EÚ bude naďalej dôrazne podporovať ukrajinské hospodárstvo, spoločnosť, ozbrojené sily a budúcu obnovu krajiny tak dlho, ako bude treba.



EÚ prijala doteraz 13 balíkov sankcií voči Rusku s cieľom, znížiť príjmy Ruska a hodnotu rubľa, aby jeho vojnovú mašinériu pripravila o zdroje.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)